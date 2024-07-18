En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak - Son Dakika
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Politika

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Kanun teklifiyle en düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilecek.

18.07.2024 12:02
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En düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasını içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. Kanun teklifi bugün saat 14.30'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Vergi düzenlemesiyle küresel şirketlerin Türkiye'deki faaliyetlerinden elde ettikleri kardan yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisi alınacak. Ayrıca yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması getirilecek. Kurumlar vergisi mükelleflerinin ödeyecekleri kurumlar vergisi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının yüzde 10'undan aşağı olmayacak. Ayrıca 'yap-işlet-devret' modeli ile kamu-özel işbirliği projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan yüzde 30 oranında kurumlar vergisi alınacak. Yurt dışına çıkış harcı ise düzenleme çerçevesinde 150 liradan 500 liraya yükseltilecek. Harç ücreti her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Düzenlemede çalışma hayatına ilişkin alınan kararlar doğrultusunda EYT ile emekli olanların aynı iş yerinde çalışmaya devam etmeleri halinde işverene sağlanan 5 puanlık destek primi kaldırılacak. Kısa vadeli sigorta kolları prim oranının yeniden belirlenmesi ve belirlenen yüzde 2,25 prim oranının yüzde 1,5'e kadar indirme, yüzde 2,5'e kadar artırma konusunda cumhurbaşkanına yetki verilecek.

Başkasına ait kredi kartı ve POS cihazını kullanımda belirlenen özel usulsüzlük cezasının 3 katı uygulanacak. Bu çerçevede bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 20 milyon lirayı aşamayacak. Cihazını başkasına kullandıranlar da aynı oranda cezaya tabi olacak.

Ayrıca vergi düzenlemesi çerçevesinde 10 bin lira olan en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya yükseltilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak - Son Dakika

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