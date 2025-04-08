Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Türkiye'de TBMM Genel Kuruluna Katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Türkiye'de TBMM Genel Kuruluna Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, 10 Nisan Perşembe günü TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap edecek. Oturum öncesinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek olan Subianto, ardından Genel Kurula katılarak konuşma yapacak. Güvenlik önlemleri artırılacak ve toplantıya siyasi parti temsilcileri ile yabancı misyon temsilcileri davet edilecek.

08.04.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap edecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Subianto, TBMM Genel Kurulunun 10 Nisan Perşembe günkü oturumuna katılacak.

Oturum öncesinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile baş başa görüşecek olan Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, görüşmenin ardından Genel Kurulun oturumuna katılarak milletvekillerine hitap edecek. Bu oturumu, TBMM Başkanı Kurtulmuş yönetecek.

Genel Kurulun saat 14.00'te başlayacak oturumunda ilk olarak TBMM Başkanı Kurtulmuş konuşacak. Daha sonra Kurtulmuş, Subianto'ya söz verecek.

Subianto'nun, milletvekillerine hitap edeceği oturum dolayısıyla Meclis çevresindeki ve yerleşkedeki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılacak, ilave tedbirler alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oturuma katılarak Genel Kurul Salonu'nda Subianto'nun konuşmasını dinlemesi bekleniyor.

Toplantıya, siyasi parti temsilcileri, büyükelçiler, yabancı misyon temsilcileri ve gazeteciler davet edilecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Numan Kurtulmuş, Diplomasi, Endonezya, Güvenlik, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Türkiye'de TBMM Genel Kuruluna Katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam’ın ’saf kızı’ Oya Akkartal’ın son hali Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor Yeşilçam'ın 'saf kızı' Oya Akkartal'ın son hali! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Osimhen, kalan maçlarda atacağı gollerle kariyer rekorunu kırabilir Osimhen, kalan maçlarda atacağı gollerle kariyer rekorunu kırabilir
Narin Güran’ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu Narin Güran'ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu
Küme düşmesi kesinleşen takım lig tarihine geçti Küme düşmesi kesinleşen takım lig tarihine geçti
Galatasaray’da Carlos Cuesta, kayıplara karıştı Galatasaray'da Carlos Cuesta, kayıplara karıştı
ABD borsası çöküşle açıldı ABD borsası çöküşle açıldı
Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici Berhan Şimşek, neden Özgür Özel’e rakip olduğunu anlattı Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici! Berhan Şimşek, neden Özgür Özel'e rakip olduğunu anlattı
Topu getirmek için havalanan paraşütçü neye uğradığını şaşırdı Topu getirmek için havalanan paraşütçü neye uğradığını şaşırdı
MEB’den yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilecek iddiasına yanıt MEB'den yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilecek iddiasına yanıt
İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti
Kapıkule Sınır Kapısı’nda memurların rüşvet aldığı anlar kamerada Kapıkule Sınır Kapısı'nda memurların rüşvet aldığı anlar kamerada

12:13 MEB’den yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilecek iddiasına yanıt MEB'den yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilecek iddiasına yanıt
11:56 İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti
11:54 Kapıkule Sınır Kapısı’nda memurların rüşvet aldığı anlar kamerada Kapıkule Sınır Kapısı'nda memurların rüşvet aldığı anlar kamerada
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 500 bin liralık dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 500 bin liralık dava
11:15 Özel’den Bahçeli’ye “cuntacılık“ yanıtı Kendi sözlerini hatırlattı Özel'den Bahçeli'ye "cuntacılık" yanıtı! Kendi sözlerini hatırlattı
16:40 Meğerse bu yüzden oynatmıyormuş Mourinho, İrfan Can Kahveci gerçeğini açık açık anlattı Meğerse bu yüzden oynatmıyormuş! Mourinho, İrfan Can Kahveci gerçeğini açık açık anlattı
16:38 Aydın’da kendiliğinden yetişen bu otlar garibanın cüzdanını, zenginin sofralarını süslüyor Aydın'da kendiliğinden yetişen bu otlar garibanın cüzdanını, zenginin sofralarını süslüyor
16:35 Topu getirmek için havalanan paraşütçü neye uğradığını şaşırdı Topu getirmek için havalanan paraşütçü neye uğradığını şaşırdı
16:34 Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici Berhan Şimşek, neden Özgür Özel’e rakip olduğunu anlattı Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici! Berhan Şimşek, neden Özgür Özel'e rakip olduğunu anlattı
16:30 ABD borsası çöküşle açıldı ABD borsası çöküşle açıldı
16:28 Galatasaray’da Carlos Cuesta, kayıplara karıştı Galatasaray'da Carlos Cuesta, kayıplara karıştı
16:22 Küme düşmesi kesinleşen takım lig tarihine geçti Küme düşmesi kesinleşen takım lig tarihine geçti
16:17 Narin Güran’ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu Narin Güran'ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu
16:03 Osimhen, kalan maçlarda atacağı gollerle kariyer rekorunu kırabilir Osimhen, kalan maçlarda atacağı gollerle kariyer rekorunu kırabilir
15:55 Yeşilçam’ın ’saf kızı’ Oya Akkartal’ın son hali Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor Yeşilçam'ın 'saf kızı' Oya Akkartal'ın son hali! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 12:31:32. #7.11#
SON DAKİKA: Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Türkiye'de TBMM Genel Kuruluna Katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement