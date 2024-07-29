Endonezya Devlet Başkanı Seçilen Savunma Bakanı Prabowo Subianto Ankara'ya Resmi Ziyarette Bulundu

Politika

Endonezya'da devlet başkanı seçilen ve görevine ekimde başlayacak olan Savunma Bakanı Prabowo Subianto, Ankara'ya resmi ziyarette bulundu.

Endonezya'nın yeni devlet başkanı olan Savunma Bakanı Prabowo Subianto, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Endonezya'nın seçilmiş cumhurbaşkanı olan Savunma Bakanı Prabowo Subianto'nun Esenboğa Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından karşılandığı belirtildi. - ANKARA