Endonezya, Gazze'ye barış gücü göndermeye hazır

Politika

Endonezya'da Ekim ayında göreve gelmesi beklenen seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Singapur'da düzenlenen güvenlik forumunda yaptığı açıklamada Hamas'ın ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda ve Birleşmiş Milletler 'in (BM) talep etmesi halinde Endonezya'nın, Gazze'ye muhtemel ateşkesi korumak ve izlemek üzere önemli miktarda barış gücü göndermeye hazır olduğunu söyledi.

Endonezya'da 14 Şubat'ta yapılan seçimleri kazanan ve Ekim ayında göreve gelmesi beklenen seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Dialogue güvenlik forumuna katıldı. Forumda gerçekleştirdiği konuşmasında Gazze'de yaşananlara değinen Subianto, memnuniyetle karşıladığı ateşkes planının savaşın sona ermesi için önemli bir adım olduğunu söyledi. Hamas'ın ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda ve Birleşmiş Milletler 'in (BM) talep etmesi halinde Endonezya'nın, Gazze'ye muhtemel ateşkesi korumak ve izlemek üzere önemli miktarda barış gücü göndermeye hazır olduğunu söyleyen Subianto, "Tüm tarafların çıkarları doğrultusunda, gerçek ve kalıcı bir çözüme ulaşmak için elimizden geleni yapmalıyız. Ayrıca tüm tarafların rızası ve mutabakatıyla Gazze'de sahra hastaneleri kurulması için tıbbi personel göndermeye de hazırız" dedi. Subianto, ülkesinin yakın gelecekte bin kadar hastayı da tahliye, kabul ve tedavi etmeye de gönüllü olduklarını dile getirdi.

Biden 3 aşamalı ateşkes teklifini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada İsrail'in Katar aracılığıyla Hamas'a yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu duyurarak, yeni önerinin "kalıcı bir ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması için bir yol haritası" olduğunu söyledi. Biden, 3 aşamadan oluşan önerinin ilk aşamasının 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesini ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünü serbest bırakmasını ön gördüğünü ifade etti. Planın 2. aşamasında İsrailli askerler de dahil yaşayan tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekileceğini kaydeden Biden, son aşamada ise Gazze için geniş kapsamlı yeniden inşa planı başlatılacağını belirtti.

İsrail'den açıklama

Biden'ın konuşmasının ardından İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "İsrail hükümeti esirlerimizin bir an önce geri dönmesi arzusunda birleşmiştir ve bu hedefe ulaşmak için çalışmaktadır. Bu nedenle Başbakan, müzakere ekibine bu hedefe ulaşılması için bir taslak sunma yetkisi verdi" denildi. Açıklamada, Netanyahu'nun esirlerin tamamı iade edilmeden ve tüm hedeflere ulaşılmadan saldırıların sona ermeyeceği konusunda ısrar ettiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail tarafından önerilen taslağın Tel Aviv'in ilkelerini korumasına izin verdiği belirtilirken, ateşkes teklifinin Biden'ın açıkladığı teklifle aynı olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Hamas'tan yanıt

Biden'ın açıklamasının ardından ateşkes teklifine Hamas'tan yanıt geldi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın konuşmasında geçen maddelere olumlu bakıldığı belirtilerek, "Hamas, kalıcı ateşkes, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, Gazze'nin yeniden inşası ve yerinden edilenlerin evlerine dönmesini temel alan ve İsrail'in bağlı kalacağını beyan ettiği her türlü teklife olumlu ve yapıcı bir şekilde yaklaşmaya hazırdır" denildi. Açıklamada, "ABD'nin bu tutumu ve uluslararası ve bölgesel arenada Gazze'deki savaşın sona ermesi gerektiği yönünde oluşan kanaat, halkımızın ve kahraman direniş güçlerinin aminin sonucudur" ifadeleri kullanıldı. - SİNGAPUR