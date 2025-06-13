Enerji Arz Güvenliği İçin Yeni Kanun Teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Enerji Arz Güvenliği İçin Yeni Kanun Teklifi

Enerji Arz Güvenliği İçin Yeni Kanun Teklifi
13.06.2025 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti, enerji arzını artırmak ve bürokrasiyi azaltmak amacıyla 22 maddelik kanun teklifi sundu.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye'nin enerji arzı için hazırladıkları 22 maddeden oluşan kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını belirterek, "Bu düzenleme enerjide yerlilik oranımızı artırmak, maden kaynaklarımızı daha etkin kullanmak ve çevreyi koruyarak üretimi artırmak hedefiyle hazırlanmıştır. Ayrıca bu düzenlemeyle madencilikte bürokrasi azalmakta, izin süreçleri hızlanmakta ve yatırımcılar için öngörülebilirlik artırılmaktadır" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Güler, bugün 22 maddeden oluşan 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını söyledi. Güler, Türkiye Yüzyılı vizyonuna dikkat çekerek, "Bu vizyonun en önemli ayaklarından biri şüphesiz ki enerjide tam bağımsızlıktır. Enerji güvenliği milli egemenliğin, kalkınmanın ve uluslararası rekabet gücünün de temelini oluşturmaktadır. AK Parti grubu olarak bizler Türkiye'nin enerji arz güvenliği geliştirmek, yerli ve milli kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmek ve madencilik faaliyetlerini çevre ile uyumlu hale getirmek amacıyla hazırladığımız kapsamlı kanun teklifini bugün itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne arz ettik" dedi.

'ÖNEMLİ REFORMLAR HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Bu teklifin yalnızca bir yasal düzenleme değil, Türkiye'nin enerji ve madencilik stratejilerinde de yeni alana geçtiğinin göstergesi olacağını belirten Güler, "Enerji ve doğal kaynaklar sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bağımsızlığımızın, üretim gücümüzün ve uluslararası rekabet kapasitemizin de temel dayanaklarını oluşturmaktadır. 2002 yılında 31 bin 846 megavat olan kurulu gücümüz 2024 Nisan itibarıyla 118 bin 668 megavata ulaşmıştır. 2035 yılı için hedeflenen kurulu güç hedefimiz de 226 bin 700 megavat olacaktır. AK Parti grubu olarak her dönemde ülkemizin kalkınması, aziz milletimizin güvenliği ve hayat standartlarının yükselmesi için önemli reformlar da hayata geçiriliyor. Bugün sunduğumuz bu teklif ile Türkiye'nin Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda enerji arz güvenliğini temin etmeye ve maden kaynaklarımızın verimli kullanımı ile birlikte çok önemli adımlar atılmış olacak" diye konuştu.

'BÜROKRASİ AZALACAK'

Güler, 4 Ağustos 2022'de Karadeniz'deki en büyük keşif ile 9,5 milyon metreküp üretim yapıldığına işaret ederek, "2028 hedefimiz inşallah 40 milyon metreküp olacaktır. Sadece buradaki mevcut üretimden 4 milyon hanemiz doğrudan yararlanacaktır. 2028 hedefimiz gerçekleşince inşallah hane sayımız da 17 milyonu aşacaktır. 5 Mayıs 2021'de Şırnak Gabar Petrol Sahası'nda kara alanlarındaki ülkemizin en büyük keşfi gerçekleştirilmiş. Burada mevcut günlük üretim 81 bin 66 varil olmakla inşallah yıl sonu hedefi olaraktan da yapılacak yatırımlarla 100 bin varile çıkarılması hedeflenmektedir. Bu iki örneği ülkemizin nasıl bir yeraltı zenginliğine sahip olduğunu göstermesi bakımından dikkatinize sunmak istiyorum. Takdir edersiniz ki bu zenginlikler yer altında kalmaya devam ettikçe etkin ve verimli bir şekilde işlenmedikçe bizlere, ülkemize bir katkısı olamayacaktır. İşte bu düzenleme enerjide yerlilik oranımızı artırmak, maden kaynaklarımızı daha etkin kullanmak ve çevreyi koruyarak üretimi artırmak hedefiyle hazırlanmıştır. Ayrıca bu düzenlemeyle madencilikte bürokrasi azalmakta, izin süreçleri hızlanmakta ve yatırımcılar için öngörülebilirlik artırılmaktadır" dedi.

'EMEKLİ MAAŞLARI GÜNDEMDE DEĞİL'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güler, emekli maaşı artışlarına ilişkin, "Şu anda gündemde değil. Herhangi bir görüşmemiz olmadı. Çünkü bizim temmuz ayının ilk 3'üncü günü açıklanan TÜİK verileri ile beraber hem memur maaşlarına yapılacak zam, emeklilerimize yapılacak zam ortaya çıkıyor. SSK ve BAĞ-KUR ayrı, emekli sandığı ayrı değerlendiriyor. Bu rakamlar ortaya çıktıktan sonra o günkü şartlarda ilgili bakanlarımızla görüşme geçen yıllarda olduğu gibi olacaktır. Ama şu anda henüz bir görüşme herhangi bir bilgilendirme bizim tarafımızda yer almıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Abdullah Güler, Madencilik, AK Parti, Politika, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Enerji Arz Güvenliği İçin Yeni Kanun Teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belirlendi TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belirlendi
ABD’den Orta Doğu ve Kuzey Afrika için seyahat uyarısı ABD'den Orta Doğu ve Kuzey Afrika için seyahat uyarısı
Madlleen’deki Türk aktivistin ilk sözleri Mehmet Akif Ersoy’un dizeleri oldu Madlleen'deki Türk aktivistin ilk sözleri Mehmet Akif Ersoy'un dizeleri oldu
Düşen uçakta saatler önce seyahat Sıkıntıları tek tek anlatmış Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış
Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı
Anne ve çocuklarının can verdiği yangın faciasında bir tutuklama daha Anne ve çocuklarının can verdiği yangın faciasında bir tutuklama daha
Galatasaray’ın sosyal medya hesabından Ali Koç’a olay gönderme Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Ali Koç'a olay gönderme
AVM’de ’adamına göre muamele’ kavgası AVM'de 'adamına göre muamele' kavgası
Türkiye’de HPV aşı programı 2025’te başlıyor Türkiye'de HPV aşı programı 2025'te başlıyor
Mağrip Direniş Konvoyu’na katılmak üzere yola çıkan Türk gazeteciye Mısır’dan deport Mağrip Direniş Konvoyu'na katılmak üzere yola çıkan Türk gazeteciye Mısır'dan deport
Birleşmiş Milletler’den Gazze’de derhal ve kalıcı ateşkes kararı Birleşmiş Milletler'den Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkes kararı

18:51
İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun yeni komutanı Pakpour: Cehennemin kapıları açılacak
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni komutanı Pakpour: Cehennemin kapıları açılacak
05:22
İsrail’in İran saldırısına ABD’den ilk açıklama
İsrail'in İran saldırısına ABD'den ilk açıklama
05:11
İsrail, İran Devrim Muhafızları Komutanını öldürdü
İsrail, İran Devrim Muhafızları Komutanını öldürdü
05:01
Netanyahu’dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama
Netanyahu'dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama
04:42
İşte İsrail’in İran saldırısından ilk görüntüler
İşte İsrail'in İran saldırısından ilk görüntüler
04:13
Beklenen oldu İsrail, İran’a füzelerle saldırdı
Beklenen oldu! İsrail, İran'a füzelerle saldırdı
01:01
Adıyaman’da kötü koku panik yarattı Gerçek ekipler gelince ortaya çıktı
Adıyaman'da kötü koku panik yarattı! Gerçek ekipler gelince ortaya çıktı
00:48
Bolu’da yolcu minibüsü ile tüp yüklü kamyon çarpıştı
Bolu'da yolcu minibüsü ile tüp yüklü kamyon çarpıştı
00:48
Tiyatrocu Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti
Tiyatrocu Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti
00:21
Galatasaray’dan 00:00’da Galata Kulesi’nde ışık şov
Galatasaray'dan 00:00'da Galata Kulesi'nde ışık şov
00:03
Birleşmiş Milletler’den Gazze’de derhal ve kalıcı ateşkes kararı
Birleşmiş Milletler'den Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkes kararı
00:02
Mağrip Direniş Konvoyu’na katılmak üzere yola çıkan Türk gazeteciye Mısır’dan deport
Mağrip Direniş Konvoyu'na katılmak üzere yola çıkan Türk gazeteciye Mısır'dan deport
23:56
Türkiye’de HPV aşı programı 2025’te başlıyor
Türkiye'de HPV aşı programı 2025'te başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 20:01:00. #7.13#
SON DAKİKA: Enerji Arz Güvenliği İçin Yeni Kanun Teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.