TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2027 bütçesinin yanı sıra Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile MTA Uluslararası Madencilik Anonim Şirketinin Sayıştay raporları görüşülecek.

Toplantı öncesi milletvekilleriyle tek tek tokalaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.