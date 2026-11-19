TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda, enerjiye ilişkin düzenlemeleri de içeren 'Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun' ile 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, enerjiye ilişkin düzenlemeleri de içeren 'Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun' ile 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank başkanlığında toplandı. Komisyon Başkanı Varank, teklifin yürütme ve yürürlülük maddeleriyle birlikte 15 maddeden oluştuğunu ve teklifte kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesine sahip çalışanların istihdamını destekleyen önemli bir teşvikin bulunduğunu ekledi. Sermaye piyasalarında yapılan işlemlere ilişkin başlatılan süreci değerlendiren Varank, "Geçtiğimiz günlerde TBMM'de kabul edilen kanun kapsamında 13 Kasım 2026 tarihi itibarıyla yapılan ödemelerle birlikte olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde toplam 119 fonda bulunan 444 bin 893 tekil yatırımcıya ayni ve nakdi olarak ödeme yapılmıştır. Bu yatırımcılardan 333 bin 493 tekil yatırımcı, ara ödeme kapsamında net yatırım tutarlarını alabilmişlerdir. Kanun kapsamında fonlardaki varlıkların yatırımcılara geri ödenmesine yönelik süreçler devam ediyor. Burada ise sadece tasfiye süreçlerinde görev alanların ve kanunun çıkmasının ardından görevleri kapsamında bulunan karar ve işlemlerden doğan hukuki, idari ve mali sorumluluklarını düzenleyen bir maddeyi görüşmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

2017 YILI ÖNCESİNE AİT OLAN GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORÇLARI SİLİNECEK

Komisyon Başkanı Varank'ın ardından teklif üzerinde ilk imza sahibi olan AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, teklife ilişkin bilgiler verdi. Silgilendirmeden sonra önce teklifin tümü üzerine ve sonrasında ise maddeler üzerine yapılan görüşmelerin tamamlanmasıyla teklif komisyonda kabul edildi. Söz konusu teklife göre 1 Ocak 2017 öncesine ait olan genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası veya gecikme zammı borçları silinecek. Teklifin kanunlaşıp Resmi Gazete'de yayınlanacağı tarihe kadar ödenen primler ise iade edilmeyecek. Diğer taraftan geçen günlerde TBMM'de kabul edilerek kanunlaşan 'Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun'da düzenleme yapılıyor. Buna göre tasfiye sürecinde görevlendirilen mevduat, katılım, kalkınma ve yatırım bankaları ile iş ve işlemleri yürütmekle görevlendirilen kişiler, tasfiye süreci boyunca alacakları kararlar için haklarında herhangi bir hukuki, idari veya mali sorumluluk doğmayacak. Ancak bu kişilerin konusu suç teşkil eden fiilleri düzenlemenin dışında bırakılacak.

AYM'NİN İPTAL KARARLARI DOĞRULTUSUNDA DÜZENLEMELER YAPILIYOR

Teklifle, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği iptal kararları doğrultusunda düzenlemeler de yapılıyor. Bu kapsamda 'Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı istihdam edilecek muvazzaf subay ve astsubay adayları ile fakülte ve meslek yüksekokuluna alınacak adaylarda aranacak nitelikler ile yapılacak sınavların usul ve esaslarına yönelik çerçeve belirleniyor. Yine teklif ile AYM'nin iptal kararları doğrultusunda polis meslek yüksekokullarına alınacak öğrencilerde aranacak şartların kanuni dayanağa kavuşturulması ile eğitim ve öğretim hakkına ilişkin sınırlamalar belirleniyor. Diğer taraftan AYM'nin bir başka iptal kararı doğrultusunda 'Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Yüzen LNG terminallerinin belirli bir süre ve kapsam dahilinde yerlerinden ayrılarak başka bölgelerde hizmet vermelerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından izin verilebilecek.

KADIN, GENÇ VE MESLEKİ EĞİTİM BELGE SAHİBİ OLAN İŞSİZLERİN İSTİHDAMI İÇİN VERİLEN TEŞVİK 2028 YILINA UZATILIYOR

Öte taraftan 'Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanı'na; aday çırak, çırak ve stajyerlere verilen devlet katkısını 15 yıl süreyle uzatama yetkisi ile devlet desteğinin uygulanmasına ilişkin usul ile esasları da belirleme yetkisi veriliyor. Teklifle 'İşsizlik Sigortası Kanunu'nda da değişiklik yapılıyor. Buna göre kadın, genç ve mesleki eğitim belge sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik 31 Aralık 2028 yılına uzatılıyor. Cumhurbaşkanı söz konusu süreyi 31 Aralık 2029 yılına kadar uzatabilecek.

YENİLENEBİLİR ENERJİYE YÖNELİK DÜZENLEMELER

'Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'da yapılan değişikliğe göre, yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisi yarışmayla yapılacak. Yarışmaya dair kapsam, teknik ve idari şartlar yarışma şartnamesinde belirtilecek. 10 yıllık süresini bitiren lisanssız üretim faaliyeti kapsamındaki tesislerin lisanslı üretime geçiş şartları da teklifle belirleniyor. Bu kapsamda tesis yöneticileri, lisans süresi boyunca elektrik piyasasında oluşan saatlik piyasa takas fiyatının uygulanan güncel YEK Destekleme Mekanizması fiyatından fazla olması halinde aradaki fiyat farkının ve lisans alma bedelinin YEK Destekleme Mekanizmasına katkı bedeli olarak ödenmesi koşullarıyla lisanslı üretim faaliyetine geçilebilecek. Lisanslı üretim faaliyetine geçilmesine ilişkin hususlar EPDK tarafından belirlenecek. 'Elektrik Piyasası Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre ise rüzgar veya güneş enerjisine dayalı olan üretim lisansı sahipleri tarafından yapılan elektriksel kapasite artışlarında megavat başına alınacak bedeller, kaynak bazında kurum tarafından belirlenen güncel birim yatırım tutarının yüzde 50'sini aşmayacak şekilde arz güvenliğinin temini ilkeleri çerçevesinde TEİAŞ tarafından belirlenecek. Belirlenen bedeller TEİAŞ tarafından tahsil edilecek ve kuruma gelir olarak kaydedilecek.