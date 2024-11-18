Enflasyon Düşüyor, İstikrar Artıyor - Son Dakika
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Politika

Enflasyon Düşüyor, İstikrar Artıyor

Enflasyon Düşüyor, İstikrar Artıyor

Cevdet Yılmaz, enflasyonda düşüş başladığını, gelecekte daha az konuşulacağını vurguladı.

18.11.2024 17:18
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadele programının neticelerinin alınmaya başlandığını belirterek, "Gelecek sene bu zamanlar enflasyondan artık fazla konuşmayacağız inşallah. Yine mücadeleye devam edeceğiz ama gündemimizde giderek daha geri sıralara itilecek. Bundan da hiç kuşkunuz olmasın." dedi.

Denizli programı kapsamında Valiliği ziyaret eden Yılmaz, Vali Ömer Faruk Coşkun'dan kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile partinin İl Başkanı Yücel Güngör'ün de hazır bulunduğu ziyaretin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Yılmaz, burada partililere seslendi.

Tüm topluma adeta kılcal damarlar gibi yayılan teşkilatın toplumun nabzını tuttuğunu, beklentileri, talepleri dinleyerek partiye ilettiğini anlatan Yılmaz, teşkilat mensuplarının samimiyetleri ve duruşlarıyla vatandaşın gönlüne dokunduğunu aktardı.

"Bu milletin ana damarı AK Parti'dir ve Cumhur İttifakı'dır" diyen Yılmaz, büyük kongreye giden yolda partinin kendisini yenileyerek, tazeleyerek yoluna devam edeceğini ifade etti.

Büyük kongrenin Türkiye'nin siyasi tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olacağını dile getiren Yılmaz, "Yeni dönemde, Türkiye Yüzyılı'nda AK Parti'nin gelecek perspektifini ortaya koyan büyük bir fırsat olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızla birlikte bu AK kadroların hem Türkiye hem dünyaya söyleyeceği birçok söz o kongrede ifade edilmiş olacak. Kendimizi gençleştirerek yolumuza devam edeceğiz dinamik bir parti olarak." diye konuştu.

-"Siyasi istikrarımız var, güçlü, tecrübeli bir liderliğimiz var"

Yılmaz, dünyanın ve ülkenin bulunduğu coğrafyanın zor bir dönemden geçtiğini, Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırılardan dünyanın yaşadığı ekonomik sıkıntılara, depremin yaralarını sarma sürecinden pandeminin etkilerine uzanan zorlu şartların söz konusu olduğunu vurguladı.

Bütün bu sıkıntılara rağmen Türkiye'nin dimdik ayakta olduğunu, siyasi istikrarı ve huzur ortamıyla ayrıştığını kaydeden Yılmaz, ekonomik meselelerin çözümü noktasında kararlı bir mücadelenin verildiğine dikkat çekti.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok risk göstergesini aşağıya düşürdük. Türkiye'nin kredi notu artmaya başladı. Çok daha istikrarlı bir zemin oluştu. Bu zemin üzerinde başlayan bir düşüş süreci var enflasyonda. Tabii bir anda olmuyor bu işler, bir süreç meselesi. Gelecek sene bu zamanlar enflasyondan artık fazla konuşmayacağız inşallah. Yine mücadeleye devam edeceğiz ama gündemimizde giderek daha geri sıralara itilecek. Bundan da hiç kuşkunuz olmasın. Buna yönelik her türlü tedbiri hayata geçiriyoruz. ve bir süre sonra, orta vadedeyse tek haneli enflasyona yeniden döneceğiz. Bu konuda kararlıyız, politikalarımızı hayata geçiriyoruz ve sonuç almaya da başladık. Bundan 4 ay önce yüzde 75,5 olan enflasyon en son 48,5'lara kadar düştü. Giderek önümüzdeki sene daha düşük seviyelere doğru gideceğiz. Bir süre sonra da artık daha istikrarlı bir ortamda büyümeye ve refah artışına devam edeceğiz."

Asıl amaçlarının kalıcı sosyal refah oluşturmak olduğunu, istikrar içinde büyüme ve sosyal adaleti güçlendirmeye odaklandıklarını anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dolayısıyla bizim amacımız kalıcı sosyal refah oluşturmak. 'Ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız' diye bir ilkemiz var bizim AK Parti olarak. Vatandaşımıza doğruları söyleyerek gerçekçi politikalarla sonuç alacağız inşallah. Karşımızdaki muhalefete baktığınız zaman şunu görüyorsunuz bir gelecek vizyonu yok. Sağlıklı politikalar yok. Sağlıklı bir fikri altyapı yok. Ama popülist birtakım söylemlerle destek sağlamaya çalışıyorlar. Enflasyonun düştüğü bu ortamda bu popülist söylemlerin de eskisi kadar artık tesirli olmadığını hep birlikte göreceksiniz inşallah."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, AK Parti, Politika, Ekonomi, Türkiye, denizli, Son Dakika

Son Dakika Politika Enflasyon Düşüyor, İstikrar Artıyor - Son Dakika

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