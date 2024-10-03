Enflasyon ve Refah Üzerine DEĞERLENDİRMELER

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Enflasyonu düşürmek sadece hayat pahalılığı sorununu çözmeyecek, aynı zamanda vatandaşımızın refahını da kalıcı bir şekilde inşallah önümüze koyacaktır; artıracaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, TÜİK'in açıkladığı Eylül ayı enflasyon oranına ilişkin, "TÜİK'in bu manipülasyonlarına çok alışığız. Oysa ki gerçek böyle değil." ifadelerini kullandı.

"Enflasyon düşmüyor, enflasyon uçuyor." görüşünü savunan Koçyiğit, "tam bir yoksullaşmanın ve sefaletin halkı tutsak etmiş durumda olduğunu" ileri sürdü.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, 9. Yargı Paketi görüşmelerinin bu aya bırakıldığını hatırlatarak, düzenlemenin gözden geçirilmesini istedi. Şahin, "İktidar partisine bir çağrıda bulunmak istiyorum: Gelin ekim ayına bırakmışken bu konuyu bir fırsata çevirelim. Önemli sorunlara önemli çözümler getirebiliriz, gerçekten Yargı Paketi'ni bir adalet reformuna çevirebiliriz. Bu fırsat var, bu fırsatı kaçırmayalım. Önemli konularda beklentiler var, iktidarın da verdiği sözler var." diye konuştu.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlayan Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarının sayısıyla ilgili tartışmaları doğru bulmadığını ifade etti.

"Bir cami imamımızın tek görevi namaz kıldırmak mıdır, yoksa başka görevleri de olmalı mıdır?" diye soran Şahin, bunların hepsinin masaya yatırılması gerektiğini söyledi.

"Ortak alfabe ile ilgili atılan adım önemli"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 15. yıl dönümünü kutlayarak, Türk Devletleri Teşkilatı'nın güçlendirilmesi ve atılan somut olumlu adımlardan memnun olduklarını ifade etti.

Ortak alfabe ile ilgili atılan adımın da son derece önemli olduğunu belirten Kavuncu, "Umarım bunun devamı da gelir." dedi.

TÜİK'in açıkladığı eylül ayı enflasyon oranına değinen Kavuncu, "Okul, yurt, kırtasiye ücretlerine baktığımızda bu yıllık yüzde 50 enflasyon oranının katbekat üstü bir rakamla karşı karşıya kalıyoruz." diye konuştu.

"Öğretmen yetiştirme sistemleri eğitim sistemlerinin merkezi meselesi"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, bugünün 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü olduğunu belirterek, ortak Türk alfabesinin Türk devletleri tarafından kabulü ve kullanılması hususunda atılan adımların önemine işaret etti.

Öğretmen yetiştirme sistemlerinin, dünyanın her yerinde eğitim sistemlerinin en önemli reform ve çalışma alanı olduğunu vurgulayan Kılıç, "Eğitimin niteliğini büyük oranda öğretmenin niteliğine endekslediğimizde; öğretmen yetiştirme sistemleri de eğitim sistemlerinin merkezi meselesi haline gelmektedir." diye konuştu.

Kılıç, bu kapsamda bugün Genel Kurul'da görüşmelerine devam edilecek Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin önemine dikkati çekti.

"Bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarın garantisi olacağız"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı.

Akbaşoğlu, "Bizler birbirimize kenetlendikçe her alanda daha da büyüyecek, bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarın garantisi olacağız." ifadesini kullandı.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın, bu kardeşliğin ve iş birliğinin sembolü olduğunu kaydeden Akbaşoğlu, "Bugün attığımız adımlar yalnızca milletlerimiz için değil, Türk dünyasının ortak geleceği için de büyük bir anlam taşıyor." dedi.

Enflasyon oranlarındaki düşüşe dikkati çeken Akbaşoğlu, "Orta Vadeli Program'ın çok dikkatli bir şekilde uygulanmasıyla beraber tek haneli rakam hedefimize mutlaka 2026 yılı itibarıyla ulaşmış olacağız. Programımıza duyulan güvenin neticesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Haziranda başlayan dezenflasyon sürecinin devam ettiğini anlatan Akbaşoğlu, "Bu dönemi önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlayacak ve enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayarak tek haneye ulaşacağımız istikrar dönemi takip edecek. Tüm politikalarımızı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda eş güdüm içinde ve kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz. Enflasyonu düşürmek sadece hayat pahalılığı sorununu çözmeyecek, aynı zamanda vatandaşımızın refahını da kalıcı bir şekilde inşallah önümüze koyacaktır; artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

" Orta Doğu'yu da insanlığı da bu terörden, soykırımdan mutlaka halas edeceğiz"

Akbaşoğlu, İsrail'in vahşetinin durdurulmasına ilişkin her türlü çabayı hem parlamento hem de kabine olarak Türkiye öncülüğünde bütün dünyaya haykırma imkanlarını ortaya koyduklarını ifade ederek, "Önümüzdeki süreçlerde de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ortaya koyduğumuz çağrının takipçisi olarak mutlaka İsrail'in bir yaptırımla karşılaşması ve bu soykırımın nihayete ermesi hususunda üzerimize düşen vazifeyi bihakkın ifa etmeye devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Önünde sonunda İsrail yönetiminin bütün insanlığa hesap vermek durumunda kalacağını dile getiren Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Sınırımızda oluşturulmaya çalışılan istikrarsızlık ve güvensizlik ortamını fırsata dönüştürerek vekalet savaşlarıyla, terör örgütleri marifetiyle oluşturulmaya çalışılan terör yapılanmasıyla bir koridor açmak suretiyle Nil'den Fırat'a büyük İsrail'i gerçekleştirmek isteyen Netanyahu'nun ve çetesinin asla ve kata emellerine ulaşamayacağını; bunu hep beraber önleyeceğimizi ve Orta Doğu'yu da insanlığı da bu terörden, soykırımdan mutlaka halas edeceğimizi ifade etmek istiyorum."