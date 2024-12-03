Engelliler İçin Öncelikli Sorunlar

Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, engellilere dair problemlerin herkes için öncelikli ve ertelenemez olması gerektiğini belirtti.

Destici, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bugünün Birleşmiş Milletler'in aldığı kararla 1992'den bu yana kutlandığını anımsattı.

Yapılan etkinliklerle engellilerin sorunlarının ve hayat şartlarının iyileştirildiğini, bu kapsamda tüm dünyada bir farkındalık oluşturulduğunu ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Sosyal devlet terimiyle, dezavantajlı bireylerin toplumsal yaşama, diğer vatandaşlarla aynı şartlarda katılım sağlaması, devletin dezavantajlı bireyleri desteklemesi, onların refah düzeylerinin artırılması için devletin tedbirler alması ve buna göre yapılanması gerektiğini dile getirdik. Dezavantajlı kesimlerin ilk sırasında, hiç tartışmasız engellilerimiz yer alır. Engelli vatandaşlarımızla ilgili ülke olarak, geçmişe kıyasla çok önemli mesafeler kat ettik. Bununla birlikte, konuyla ilgili çok fazla eksikliklerimizin olduğu, çok fazla çalışmamız gerektiğini ve yapmamız gereken çok fazla iş olduğunu da kabul etmek zorundayız."

Engellilerin sosyal hayatın içinde ne ölçüde olduklarının, devletler ve milletler için gelişmenin ve insan haklarının en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Destici, "Engellilere dair problemler, hepimiz için öncelikli ve ertelenemez olmalıdır." ifadesini kullandı.