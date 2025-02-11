Enver İbrahim'den Erdoğan'a Şarkılı Paylaşım

Politika

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan fotoğraflarını İrem Derici'nin "Kalbimin tek sahibi" adlı şarkısıyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya temaslarının ardından sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan fotoğraflarını Türkçe bir şarkı ile paylaştı. Başbakan İbrahim, fotoğrafları paylaştığı gönderide İrem Derici'nin "Kalbimin tek sahibi" adlı şarkısını kullandı. - PUTRAJAYA