Epstein\'la ilişkisi kariyerini bitirdi: Eski Bakan, Lordlar Kamaras\'ından istifa etti

İngiliz siyasetinin en güçlü ve en tartışmalı isimlerinden biri olan, eski Dışişleri Bakanı ve deneyimli politikacı Lord Peter Mandelson, Jeffrey Epstein'la olan bağlantıları nedeniyle patlak veren skandalın ardından Lordlar Kamarası'ndan istifa etti.

Yıllarca İngiltere'nin dış politikasında söz sahibi olan, İşçi Partisi'nin en etkili figürlerinden biri kabul edilen Mandelson'un adı, Epstein dosyalarında geçince siyasi kariyeri ciddi biçimde sarsıldı.

Başbakan Keir Starmer, kabine toplantısında Mandelson'u açıkça hedef aldı. Epstein belgelerinde yer alan iddiaların son derece ciddi olduğunu vurgulayan Starmer, Mandelson'un davranışlarının Britanya'ya zarar verdiğini söyledi.

Starmer ayrıca, Mandelson'un yalnızca görevinden ayrılmasının yeterli olmayabileceğini, gerekirse soyluluk unvanının da yasayla geri alınabileceğini dile getirdi.

Kabine Ofisi, ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı Epstein belgelerine ilişkin değerlendirmeyi Scotland Yard'a sevk etti. Bu gelişme, eski bakan hakkında resmi bir polis soruşturması başlatılmasının önünü açtı.

Belgelerde, Mandelson'un bakanlık ve üst düzey siyasi görevleri sırasında, Epstein'a devletin gizli ve piyasa açısından kritik bilgilerini aktardığı öne sürülüyor. Bu bilgilerin, Epstein'ın finansal kazanç elde etmesine yol açmış olabileceği iddia ediliyor.

Dosyalarda ayrıca Epstein'ın, Mandelson'la bağlantılı hesaplara on binlerce sterlin gönderdiği bilgisi yer alıyor. Mandelson ise bu iddiaları reddediyor ve bazı belgelerin sahte olabileceğini savunuyor.

Skandalı daha da büyüten bir diğer unsur ise Mandelson'un Epstein dosyalarında yer alan iç çamaşırıyla çekilmiş fotoğrafları oldu. Bu görüntüler kamuoyunda büyük tepki yarattı ve tartışmaları alevlendirdi.

72 yaşındaki Mandelson, yaptığı açıklamada yaşananları "hayatını altüst eden bir kriz" olarak tanımladı. Epstein'a karşı fazla güven duyduğunu kabul eden Mandelson, onu artık "hesapçı ve tehlikeli bir figür" olarak gördüğünü söyledi.

Mandelson, Epstein'ın 2008'de çocuk istismarı suçundan hüküm giymesine rağmen onunla temasını sürdürmesini, Epstein'ın kendisini suçlamaların bir komplo olduğuna ikna etmesine bağladı.

Bu nedenle mağdur olan kadınlar ve kız çocuklarından özür dilediğini açıkladı.

Eski Başbakan Gordon Brown, Mandelson'un Epstein'a son derece gizli devlet belgeleri aktarmış olabileceği iddiaları üzerine daha geniş kapsamlı bir soruşturma çağrısında bulundu.

Brown, özellikle küresel mali krizin yaşandığı bir dönemde bu tür bilgilerin paylaşılmasının "asla kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Başbakan Starmer, Mandelson'un istifasının dosyayı kapatmadığını açıkça ifade etti. Epstein dosyalarından yeni belgelerin çıkmaya devam ettiğini belirten Starmer, hükümetin polise tam destek vereceğini ve gerekirse yeni yasal adımlar atılacağını söyledi.

İngiltere'nin en tecrübeli siyasetçilerinden biri olan Mandelson'un adının bu şekilde anılması, ülkede büyük bir güven krizine yol açarken, Epstein–Mandelson skandalının henüz sona ermediği yorumları yapılıyor.