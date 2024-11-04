Erbakan\'dan kayyum tepkisi: Cezalandırılan halktır, yok sayılan halk iradesidir

Politika

Dev maç öncesi çok ilginç bir benzetme yaptı

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Mardin, Batman ve Halfeti Belediyeleri'ne yapılan kayyum ataması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erbakan yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Sabaha karşı yapılan kayyum atamaları yıllardır sahnelenen senaryonun bir kez daha tekrarlanmasından ibarettir. Bu isimleri aday gösterenlerin ve kayyum atayanların hatası ne olursa olsun; cezalandırılan halktır, yok sayılan halk iradesidir. Her iki taraf da bu anlamsız oyuna tekrar tekrar perde açmaktan vazgeçmelidir. Sorun yasalarda ise, TBMM'de acil düzenlemelerle kanun değişikliklerini gerçekleştirelim.

"SİVİL SİYASETE DUYULAN GÜVENİ ERİTEN ATEŞE ODUN ATIYORLAR"

Yıllardır terör örgütü üyeliğinden yargılanan isimler aday gösteriliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) itiraz etmeyerek bu adaylıkları meşrulaştırıyor. Seçimler sonuçlanır sonuçlanmaz; yıllardır süren davalar hızla karara bağlanıyor. ve sonuç olarak, seçilmiş belediye başkanları görevden alınarak yerlerine vali ve kaymakamlar atanıyor. Bu filmin iki tarafı da sivil siyasete duyulan güveni eriten ateşe odun taşımak için birbiriyle yarışıyor.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN ÇIKIŞ YOLU ADALETTİR"

Doğrusu, sorunlu isimlerin aday gösterilmemesi, gösterilse bile YSK sürecinde adaylıklarının önlenmesidir. Bununla birlikte, görevden alınmayı gerektirecek bir suç seçim sonrası sabit hale gelmişse, kayyum atamak yerine seçilmiş belediye meclislerinin yeni bir belediye başkanı seçmesidir. Türkiye Cumhuriyeti için çıkış yolu adalettir, hukuktur, millet iradesine saygı göstermektir. Örgütlerle istikrarlı mücadelenin asıl etkili yolu, bin yılı aşkın mazisi olan köklü bir devlet gibi hareket etmektir."