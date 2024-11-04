Erbakan'dan kayyum tepkisi: Cezalandırılan halktır, yok sayılan halk iradesidir - Son Dakika
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Politika

Erbakan'dan kayyum tepkisi: Cezalandırılan halktır, yok sayılan halk iradesidir

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atamalarıyla ilgili "Bu isimleri aday gösterenlerin ve kayyum atayanların hatası ne olursa olsun; cezalandırılan halktır, yok sayılan halk iradesidir. Her iki taraf da bu anlamsız oyuna tekrar tekrar perde açmaktan vazgeçmelidir" diye konuştu.

04.11.2024 14:19
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Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Mardin, Batman ve Halfeti Belediyeleri'ne yapılan kayyum ataması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erbakan yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Sabaha karşı yapılan kayyum atamaları yıllardır sahnelenen senaryonun bir kez daha tekrarlanmasından ibarettir. Bu isimleri aday gösterenlerin ve kayyum atayanların hatası ne olursa olsun; cezalandırılan halktır, yok sayılan halk iradesidir. Her iki taraf da bu anlamsız oyuna tekrar tekrar perde açmaktan vazgeçmelidir. Sorun yasalarda ise, TBMM'de acil düzenlemelerle kanun değişikliklerini gerçekleştirelim.

"SİVİL SİYASETE DUYULAN GÜVENİ ERİTEN ATEŞE ODUN ATIYORLAR"

Yıllardır terör örgütü üyeliğinden yargılanan isimler aday gösteriliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) itiraz etmeyerek bu adaylıkları meşrulaştırıyor. Seçimler sonuçlanır sonuçlanmaz; yıllardır süren davalar hızla karara bağlanıyor. ve sonuç olarak, seçilmiş belediye başkanları görevden alınarak yerlerine vali ve kaymakamlar atanıyor. Bu filmin iki tarafı da sivil siyasete duyulan güveni eriten ateşe odun taşımak için birbiriyle yarışıyor.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN ÇIKIŞ YOLU ADALETTİR"

Doğrusu, sorunlu isimlerin aday gösterilmemesi, gösterilse bile YSK sürecinde adaylıklarının önlenmesidir. Bununla birlikte, görevden alınmayı gerektirecek bir suç seçim sonrası sabit hale gelmişse, kayyum atamak yerine seçilmiş belediye meclislerinin yeni bir belediye başkanı seçmesidir. Türkiye Cumhuriyeti için çıkış yolu adalettir, hukuktur, millet iradesine saygı göstermektir. Örgütlerle istikrarlı mücadelenin asıl etkili yolu, bin yılı aşkın mazisi olan köklü bir devlet gibi hareket etmektir."

Erbakan\'dan kayyum tepkisi: Cezalandırılan halktır, yok sayılan halk iradesidir
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Erbakan'dan kayyum tepkisi: Cezalandırılan halktır, yok sayılan halk iradesidir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Hasan 78:
    kimin değirmenine su taşıyorsun ne diyosun kimsin nesin belli değil.... 33 19 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Babanın hatrına sana kimse bişey demiyoda bunlar sana döner yol su olarak 29 19 Yanıtla
  • Coşkun Aksu:
    Mal 24 19 Yanıtla
  • Kenan sonay:
    Rahmetli babanın kemiklerini sızlatma sus … 24 13 Yanıtla
  • oguz ates:
    açıklasınlar kayyım atanma sebebi her neyse belediye başkanıysa yasalara en çok onun uyması gerekmez mi yoksa belediye gelirlerini kaynaklarını PKK için mi harcıyor 25 12 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    PKKYA DESTEK VERİLİYORSA GEREKEN YAPILMALI BOŞ BOŞ KONUŞMA. HALK DEDİĞİN İNSANLAR "BURASI BİZİM TOPRAĞIMIZ, BATIDAN GELİP İŞGAL EDİYORSUNUZ " DİYOR. BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ SÖYLEMİ YAPIYOR. 22 10 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ya gid işine siyasette güvenmi kalmış 19 9 Yanıtla
  • Fiko D:
    Birilerine şirin görünüp üç beş oy kapmak için neler söylediğini kulakların duyuyor mu senin... 14 10 Yanıtla
  • Önder null:
    parabitti belediyelere mecbur cokulecek 9 13 Yanıtla
  • tezcan çakamak:
    Terörse bu adamlarA adaylık hakkı verilirken araştırılmıyormu bu ülkede iç işleri emniyet yokmuydu ki şimdi alıyorlar görevden düşündürücü 8 13 Yanıtla
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