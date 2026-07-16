Erbakan'dan 15 Temmuz Değerlendirmesi - Son Dakika
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Erbakan'dan 15 Temmuz Değerlendirmesi

Erbakan\'dan 15 Temmuz Değerlendirmesi
16.07.2026 16:36
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Fatih Erbakan, 15 Temmuz'un önlenebilir olduğunu ve iktidarın sorumluluğunu vurguladı.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " 15 Temmuz'da karanlık geceyi aydınlığa çeviren destansı bir halk direnişi yaşandı. Milletimiz tanklara gövdesini siper etti, canı pahasına vatanını savundu ve tarih yazdı. Ancak açık yüreklilikle ifade etmek gerekir ki 15 Temmuz, önlenmesi imkansız bir süreç değildi. Yıllar boyu yapılan uyarılara kulak tıkanmasaydı, o kara gece belki de hiç yaşanmayacaktı" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Erbakan, 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü ile ilgili, "15 Temmuz'da karanlık geceyi aydınlığa çeviren destansı bir halk direnişi yaşandı. Milletimiz tanklara gövdesini siper etti, canı pahasına vatanını savundu ve tarih yazdı. Bu direniş; milletimizin mayasındaki imanın ve bağımsızlık ruhunun tezahürü olarak tarihteki yerini aldı. Ancak açık yüreklilikle ifade etmek gerekir ki 15 Temmuz, önlenmesi imkansız bir süreç değildi. Devlet kadrolarını şekillendirmede ehliyet, liyakat ve adalet kriterlerini terk eden AK Parti iktidarının affedilmesi imkansız yönetim yanlışları oldu. Bu zaaf ve yanlışlar, ihanet şebekesi FETÖ/PDY yapılanmasının devletin kılcal damarlarına sızmasına zemin hazırladı. Yıllar boyu yapılan uyarılara kulak tıkanmasaydı, o kara gece belki de hiç yaşanmayacaktı. Milli Görüş'ün 40 sene boyunca yaptığı uyarılara kulak tıkamasaydınız, bugün 'Aldatıldık' demek zorunda kalmayacaktınız. Merhum Erbakan Hocamızın, 'Bu yapı Siyonizm'e asker yetiştirir' uyarısını dikkate alsaydınız, 15 Temmuz hain darbe girişimine giden yolun taşları döşenmemiş olacaktı. Devlet kadrolarını günlük siyasi hesaplarla belirli yapılara teslim etmek ve sonrasında 'Aldatıldık' diyerek, sorumluluktan kaçmak iktidar sahiplerinin sığınabileceği bir mazeret değildir" dedi. Erbakan, devlet kadrolarının ehliyet ve liyakatle yeniden buluşmasını ve FETÖ ile ilgili yargılamalarda mutlak adalet prensibinden sapılmaması gerektiğini söyledi.

'DUYGULANMAMAK ELDE DEĞİL'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbakan, İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in Tahran'daki cenaze töreninde çekilen görüntülerine ilişkin, "Tabii, orada Kur'an-ı Kerim tilaveti çok güzel bir kıraatle okunuyordu ve bununla beraber de rahmetli Ali Hamaney'in 15 aylık torunu, bir kız çocuğu füzelerle parçalanmış. Onun, küçücük, 15 aylık çocuğun bir tabutu duruyordu ve onun başında da onun gülerken, oynarken çekilmiş bir fotoğrafı tabutun başında duruyordu. Bu şartlar altında tabii duygulanmamak elde değil. Orada duygulandık, gözlerimiz yaşardı. Bunu değişik yerlere çekmek uygun bir davranış değil. 15 aylık bir çocuk, bir Amerikalının çocuğu da olsa, bir Hıristiyan'ın çocuğu da olsa orada parçalanmış ve vefat etmiş ve bir tabutun içine konulmuş halini gördüğünüzde yine gözleriniz yaşarabilirdi. Bunu mezhep üzerinden veya başka hesaplar üzerinden değişik yerlere çekmek gerçekten de son derece yanlış bir davranış. Bunu da ifade etmek isterim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Fatih Erbakan, 15 Temmuz, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Erbakan'dan 15 Temmuz Değerlendirmesi - Son Dakika

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