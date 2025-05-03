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Politika

Erbakan'dan Genç Evlilik Eleştirisi

Erbakan\'dan Genç Evlilik Eleştirisi

Fatih Erbakan, gençlerin ekonomik kriz nedeniyle evlenemediğini vurguladı ve iktidarı eleştirdi.

03.05.2025 13:58
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,"İktidar, 2025'i Aile Yılı ilan etse de gençlerimiz ekonomik kriz nedeniyle yuva kuramıyor. Ev kurma maliyeti 1 milyon liraya dayandığı için gençlerimiz evlenemiyor." dedi.

Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği İl Başkanları Toplantısı öncesi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gündemini ve iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Türkiye'nin en önemli gündem maddesinden birinin ekonomi, diğer önemli maddesinin de ahlaki erozyon olduğunu savunan Erbakan, bununla ilgili merhum Necmettin Erbakan'ın Milli Görüş'ün maddi, manevi, kalkınma hamlelerine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Erbakan, OECD verilerine göre 6 milyon, Türkiye'de yapılan araştırmalara göre 7 milyon çocuğun yoksul olduğuna işaret ederek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verilerine göre ise 5,4 milyon çocuğun sosyal yardım aldığını belirtti.

Türkiye'de çocukların 3'te 2'sinin makarna ve ekmek ağırlıklı beslendiğini iddia eden Erbakan, TÜİK'in 2024 verilerine de değinerek şunları kaydetti:

???????"Çocuklarımız oyun oynayıp okullarda geleceklerini inşa etmesi gerekirken alın teriyle hayata tutunmaya çalışıyor. İktidar, 2025'i Aile Yılı ilan etse de gençlerimiz ekonomik kriz nedeniyle yuva kuramıyor. Ev kurma maliyeti 1 milyon liraya dayandığı için gençlerimiz evlenemiyor. Gençler ev hayali kuramıyor, araba hayali kuramıyor. Diplomalı ama işsiz, iş olmayınca AŞ da olmuyor, eş de olmuyor. Cumhurbaşkanı yakınıyor, 'gençler evlenmiyor' diye. Evlenmiyor değil, evlenemiyor gençler Sayın Cumhurbaşkanı, evlenemiyor."

Toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Erbakan, Kanal İstanbul'a ilişkin soru üzerine, "Kanal İstanbul" ile uğraşmak yerine, İstanbul'un depreme dayanıklı hale getirilmesiyle uğraşılması gerektiğine işaret etti.

Fatih Erbakan, şöyle devam etti:

"Kanal İstanbul ile uğraşmak ve bu enerjiyi, bu kaynakları oraya aktarmak yerine Türkiye'nin yüzde 30'a varan genç işsizliğini, 11 milyona varan işsizler ordusunu işe ve istihdama kazandırmak için harcamak gerekiyor. Birinci dereceden deprem bölgesi olan bir yere 5 milyon insanı daha getirecek olan böyle bir projeye karşı olduğumuzu daha önce ifade ettik. İstanbul'a su sağlayan su kaynaklarına, çevreye çok olumsuz etkilerinin olacağını bilim adamları ifade ediyorlar, ekolojik dengeye zarar vereceğini ifade ediyorlar. Bütün bu sebeplerle nedeniyle biz de Kanal İstanbul'a karşıyız."

Kaynak: AA

Fatih Erbakan, Politika, Türkiye, Ekonomi, Evlilik, Refah, Son Dakika

Son Dakika Politika Erbakan'dan Genç Evlilik Eleştirisi - Son Dakika

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