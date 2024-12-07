Erbakan: Suriye İçin Ankara İnisiyatif Almalı - Son Dakika
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Politika

Erbakan: Suriye İçin Ankara İnisiyatif Almalı

Erbakan: Suriye İçin Ankara İnisiyatif Almalı

Fatih Erbakan, Suriye'nin demokratik çözümü için Türkiye'nin inisiyatif alması gerektiğini vurguladı.

07.12.2024 14:17
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili, "Ankara mutlaka siyasi inisiyatif almalı; Esad, İran ve muhaliflerle beraber bir orta yol bulunmalıdır." dedi.

Erbakan, partisinin genel merkezinde, Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Yeni yılda uygulanacak vergi, harç ve cezalara yönelik yeniden değerleme rakamlarına değinen Erbakan, çalışan ücretleriyle emekli maaşlarına zam yapılırken "önce millet" anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini söyledi. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Erbakan, ücretli kesimin yaşam şartlarını iyileştirecek adımlar atılmasını istedi.

"Suriye'nin toprak bütünlüğü mutlaka korunmalı"

Suriye ve bütün Orta Doğu denklemini derinden etkileyen gelişmeler yaşandığını ifade den Erbakan, şunları söyledi:

"Yaşanan bu olayları İsrail, ABD, PKK ve diğer aktörler de yakından takip ediyor ve ona göre pozisyon alıyor. İşte tam bu noktada Türkiye'nin rolü hayati önem taşıyor. Ankara mutlaka siyasi inisiyatif almalı; Esad, İran ve muhaliflerle beraber bir orta yol bulunmalıdır. Daha fazla kan akmasının ve Suriye'nin bölünmesinin önüne geçilmelidir. Bu hükümet tarafından bütün Suriye halkı kucaklanmalı ve Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısı mutlaka korunmalı."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı ve DEM Parti arasında doğrudan irtibat sağlanması gerektiği" yönündeki sözlerinin sorulması üzerine Erbakan, "Biz önceden beri hep söylüyoruz, 40 bin insanın katili olan bir terörist başının serbest bırakılmasına, umut hakkından yararlanmasına, hele hele Meclis'e gelmesine kesinlikle karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Bir çağrı yapacaksa bulunduğu yerden yapsın, silah bırakın diyecekse bulunduğu yerden desin." diye konuştu.

Erbakan, partisine katılan Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdurrezzak Aksak'a rozet taktı.

Kaynak: AA

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