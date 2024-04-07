Yeniden Refah Partisi yerel seçimlerde kazandığı belediyelerde rüşvetle mücadele konusunda başlangıç yaptı. Göreve gelen YRP'li belediye başkanları ilk iş olarak belediye binalarına "rüşvet" tabelası astırdı.
Yüzde 43 oy alarak Konya Çumra Belediye Başkanı seçilen Mehmet Aydın, yüzde 35 oy oranıyla Sakarya Geyve Belediye Başkanı seçilen Selçuk Yıldızve yüzde 50 oy alarak Dulkadiroğlu Belediye Başkanı seçilen YRP'li Mehmet Akpınar belediye binası girişine "Rüşvet alan da veren de mel'undur" Hadis-i Şerif yazısını astırdı.
YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çumra Belediyesi'nin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Elhamdülillah... Yeniden Refahlı Belediye Başkanlarımız söz verdiğimiz üzere tabelalarını asmaya başladılar. Ahlaklı Belediyecilik dönemi başlıyor" dedi.
Fatih Erbakan daha önce de "İktidara geldiğimizde, Milli Görüş tarihinde olduğu gibi, 'Rüşvet alan da veren de melundur' tabelasını başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere bütün belediyelerin girişine asacağız" demişti.
Son Dakika › Politika › Erbakan talimat vermişti! Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere 'rüşvet' tabelası astı - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 2 ilde jandarma tarafından düzenlenen Mahzen-26 Operasyonlarında elebaşı Ahmet Canık'ın da bulunduğu 20 kişinin tutuklandığını, organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi. Yerlikaya, suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını ve adalete teslim edeceklerini vurguladı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.
CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Partisinin aleyhine çalışıyor" iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu "Bir genel başkanın, parti aleyhine çalışması akıl dışı bir şey. Bu biraz önyargılardan kaynaklanan veya AK Parti'nin trolleri tarafından yapılan bir çalışma diye söyleyebilirim. Yoksa aklı başında olan birisi bilir ki CHP'liler kendi partililerinin başarısı için çalışırlar" dedi.
CHP, MHP ve AK Parti'nin 31 Mart'ta kıyasıya yarıştığı Kütahya'da MHP'nin itirazı sonrası geçersiz oyların yeniden sayılması kararı verilirken oy sayımı sonrasında da sonuç değişmedi. CHP adayı Eyüp Kahveci 571 oy farkla seçimi ilk sırada tamamlamış oldu.
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