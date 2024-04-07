Erbakan talimat vermişti! Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere 'rüşvet' tabelası astı

Kemal Kılıçdaroğlu "Partisinin aleyhine çalışıyor" iddialarıyla ilgili konuştu

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Partisinin aleyhine çalışıyor" iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu "Bir genel başkanın, parti aleyhine çalışması akıl dışı bir şey. Bu biraz önyargılardan kaynaklanan veya AK Parti'nin trolleri tarafından yapılan bir çalışma diye söyleyebilirim. Yoksa aklı başında olan birisi bilir ki CHP'liler kendi partililerinin başarısı için çalışırlar" dedi.