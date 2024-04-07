Erbakan talimat vermişti! Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere "rüşvet" tabelası astı - Son Dakika
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Politika

Erbakan talimat vermişti! Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere "rüşvet" tabelası astı

Erbakan talimat vermişti! Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere "rüşvet" tabelası astı

31 Mart seçimlerinde yüzde 6,19 oy alarak üçüncü parti konumuna gelen Yeniden Refah Partisi, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın talimatıyla kazandığı belediyelerin girişine "Rüşvet alan da veren de mel'undur" Hadis-i Şerif yazısını astırdı.

07.04.2024 08:24  Güncelleme: 08:47
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Yeniden Refah Partisi yerel seçimlerde kazandığı belediyelerde rüşvetle mücadele konusunda başlangıç yaptı. Göreve gelen YRP'li belediye başkanları ilk iş olarak belediye binalarına "rüşvet" tabelası astırdı.

İLK İŞLERİ TABELA ASMAK OLDU

Yüzde 43 oy alarak Konya Çumra Belediye Başkanı seçilen Mehmet Aydın, yüzde 35 oy oranıyla Sakarya Geyve Belediye Başkanı seçilen Selçuk Yıldızve yüzde 50 oy alarak Dulkadiroğlu Belediye Başkanı seçilen YRP'li Mehmet Akpınar belediye binası girişine "Rüşvet alan da veren de mel'undur" Hadis-i Şerif yazısını astırdı.

Erbakan talimat vermişti! Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere 'rüşvet' tabelası astı
Yüzde 43 oyla Konya Çumra Belediye Başkanı seçilen Mehmet Aydın bu fotoğrafı paylaştı.

TALİMAT ERBAKAN'DAN

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çumra Belediyesi'nin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Elhamdülillah... Yeniden Refahlı Belediye Başkanlarımız söz verdiğimiz üzere tabelalarını asmaya başladılar. Ahlaklı Belediyecilik dönemi başlıyor" dedi.

Erbakan talimat vermişti! Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere 'rüşvet' tabelası astı

"BAŞTA KÜLLİYE OLMAK ÜZERE TÜM BELEDİYELERE ASACAĞIZ"

Fatih Erbakan daha önce de "İktidara geldiğimizde, Milli Görüş tarihinde olduğu gibi, 'Rüşvet alan da veren de melundur' tabelasını başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere bütün belediyelerin girişine asacağız" demişti.

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Son Dakika Politika Erbakan talimat vermişti! Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere 'rüşvet' tabelası astı - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Salih Karadayı: sana verdiğimiz oylar helal olsun geleceğin Cumhurbaşkanı Fatih Erbakan 101 48 Yanıtla
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