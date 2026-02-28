Erbakan: Türkiye İran'ın Yanında Olmalı - Son Dakika
Erbakan: Türkiye İran'ın Yanında Olmalı

28.02.2026 16:40
Fatih Erbakan, Türkiye'nin İran'a destek vermesi gerektiğini ve emperyalist güçlere karşı uyarıda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin, "Siyonizm, bölgede hedefine doğru adım adım ilerlemektedir. Türkiye, bu noktada bölgesel liderliğini ve sorumluluğunu ortaya koymalı, dost ve kardeş ülke İran'ın yanında olduğunu net bir şekilde ifade etmelidir." açıklamasında bulundu.

Erbakan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, siyonist ve emperyalist güçler ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının, bölgedeki savaşın fiilen başladığını gösterdiğini belirtti.

Bu hukuksuz ve vahşi saldırıların ramazan ayında gerçekleştirilmesinin, siyonist zihniyetin hem siyasi hem de manevi provokasyonu olduğunu vurgulayan Erbakan, "İran hedef alınmışsa asıl hedef Türkiye'dir." görüşünü paylaştı.

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın bu tehlikeye 40 yıl boyunca defalarca işaret ettiğine ve milleti uyardığına dikkati çeken Erbakan, "Siyonizm, bölgede hedefine doğru adım adım ilerlemektedir. Türkiye, bu noktada bölgesel liderliğini ve sorumluluğunu ortaya koymalı, dost ve kardeş ülke İran'ın yanında olduğunu net bir şekilde ifade etmelidir. Aynı zamanda İslam dünyasını birliğe ve dayanışmaya çağırmak, bölgedeki barış ve istikrar için hayati bir sorumluluktur." değerlendirmesinde bulundu.

Erbakan, şunları kaydetti:

"Hükümetten beklentilerimiz şunlardır: D-8 ve İslam İşbirliği Teşkilatı acilen toplantıya çağrılmalı, bölgesel dayanışma ve ortak tepki güçlendirilmelidir. Kürecik'teki İsrail'e istihbarat sağlayan radar üssü derhal kapatılmalıdır. ABD'nin İncirlik Üssü derhal kapatılmalıdır. Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren diğer stratejik üsler ve radar sistemleri gözden geçirilmeli, milli güvenlik öncelikli şekilde korunmalıdır. Uluslararası arenada sivillere yönelik saldırıların durdurulması ve barışçıl çözüm yollarının savunulması için güçlü bir diplomasi yürütülmelidir."

Erbakan, bu gelişmelerin, Türkiye ve bölgedeki tüm adil güçler için uyarı niteliğinde olduğunu belirterek, Milli Görüş'ün adil ve barışçıl vizyonunun, D-60 ve "Yeni Bir Dünya" hedefinin bugün her zamankinden daha hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

