Erbakan: Yangınlar Sabotaj Olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Erbakan: Yangınlar Sabotaj Olabilir

28.07.2025 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Erbakan, Türkiye'deki yangınların sabotaj ihtimali taşıdığını belirtti ve soruşturma çağrısında bulundu.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " Türkiye'nin 25 bölgesinde birden yangınların olması, bizleri şüphelendirmektedir. Bu noktada bunun yurt içinden sabotaj ihtimali olabilir, yurt dışından dış güçlerin bir sabotajı ihtimali olabilir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, orman yangınında boşaltılan Bursa'nın Gürsu ilçesindeki kırsal Karahıdır Mahallesi'ni ziyaret etti. Erbakan'ın ziyaretine Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Altınöz, Naim Öztürk, Mustafa Sezgin ile Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanı Mehmet Kaygusuz eşlik etti. Burada yangında etkilenen yerleri inceleyen Fatih Erbakan, daha sonra bir araya geldiği mahalle sakinleriyle bir süre sohbet etti. Erbakan, "Bursa ve Türkiye'nin diğer bölgelerindeki bu yangınlar her zaman ifade ettiğimiz gibi ciğerlerimizi yakmıştır. Bu yangınlar vesilesiyle milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Milletimize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

'HAVADAN MÜDAHALENİN ZOR OLACAĞI BİR ZAMANDA ÇIKMASI BİZİ ŞÜPHELENDİRİYOR'

Yangınlarla ilgili sabotaj ihtimaline değinen Erbakan, "Bir diğer önemli konu ise yangınlarla ilgili sabotaj ihtimalinin söz konusu olmasıdır. Bu yangınların bir defa 25 ayrı yerden birden ortaya çıkması veya birkaç gün arayla ortaya çıkması, aslında gayritabii bir durumdur. Türkiye'nin 25 bölgesinde birden yangınların olması bizleri şüphelendirmektedir. Diğer önemli bir husus ise bu yangınların çıktığı yerlerin, insan bulunan yerlerin olmaması, genel olarak yani bir piknik yapıldı, bir ateş yakıldı, bir cam atıldı bundan dolayı olabilecek olmaması, insan yoğunluğunun bulunmadığı yerler olması da yine bizi şüpheye düşüren etkenlerden bir tanesidir. Yine aldığımız bilgiler doğrultusunda yangınların öğleden sonra akşam saatlerinde çıkması, geceleyin helikopterlerin ve uçakların müdahalesine zor olacağı bir saate bu yangınların denk gelmesi de yine bizler için bir sabotaj ihtimalini alevlendirmektedir. Bu noktada bunun yurt içinden sabotaj ihtimali olabilir, yurt dışından dış güçlerin bir sabotajı ihtimali olabilir. Bununla ilgili gerekli soruşturma ve araştırmanın en etkili bir şekilde yapılması, bu yangın eğer bir sabotajla kasıtlı olarak çıkartılıyorsa, bunun sorumlularının mutlaka bulunması, arkasındaki güçlerin mutlaka ortaya çıkartılması, son derece büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

'İHMALLER VARSA KOMİSYON KURULUP ARAŞTIRILSIN'

Yangına müdahale sırasında ihmallerin olduğu yöndeki iddialar için bir komisyon kurulup araştırılmasını öneren Erbakan, "Yangına müdahale sırasında bir takım eksiklerin, ihmallerin, makine ve ekipman eksiklerin olduğu ifade edilmektedir. Bu yönde iddialar vardır. Bunlarla ilgili olarak da mutlaka bir komisyon oluşturulması, uzmanların, müfettişlerin içerisinde bulunduğu bir komisyonu bu iddiaları araştırması ve eğer varsa ihmali olanların mutlaka ortaya çıkartılarak, haklarında gerekenlerin yapılması gerektiğini ifade etmek isterim" diye konuştu.

Haber: Zehra BAYKAL Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: DHA

Fatih Erbakan, Politika, Türkiye, Çevre, Yaşam, Bursa, Refah, Son Dakika

Son Dakika Politika Erbakan: Yangınlar Sabotaj Olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye hükümeti: Süveyda’dan 150 bin kişi tahliye edildi, Dürzi lider özerklik istiyor Suriye hükümeti: Süveyda'dan 150 bin kişi tahliye edildi, Dürzi lider özerklik istiyor
Trump, AB ile ’yüzde 15’lik gümrük vergisi konusunda’ anlaştıklarını duyurdu Trump, AB ile 'yüzde 15'lik gümrük vergisi konusunda' anlaştıklarını duyurdu
CHP’li Öztürk’ten Bursa yangını iddiası: Başlangıç noktasında benzin kokusu vardı CHP'li Öztürk'ten Bursa yangını iddiası: Başlangıç noktasında benzin kokusu vardı
Başkandan en acı paylaşım: Artık tamamen küle döndü Başkandan en acı paylaşım: Artık tamamen küle döndü
’FETÖ’den ihraç edildi’ iddiası Bursa’daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı 'FETÖ'den ihraç edildi' iddiası! Bursa'daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı
Hamas Lideri: Katliamlar sürerken İsrail ile müzakerelere devam etmek anlamsız Hamas Lideri: Katliamlar sürerken İsrail ile müzakerelere devam etmek anlamsız
Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti
Bakan Yılmaz Tunç: Bursa yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı Bakan Yılmaz Tunç: Bursa yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
Beyoğlu’nda dolmuş otobüse çarptı 5 kişi yaralandı Beyoğlu'nda dolmuş otobüse çarptı! 5 kişi yaralandı
Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor
Galatasaray Donnarumma’ya teklif yaptı İşte aldığı yanıt Galatasaray Donnarumma'ya teklif yaptı! İşte aldığı yanıt

20:15
Bursa’da ormanı yakan FETÖ bağlantılı Ufuk Aytekin tutuklandı
Bursa'da ormanı yakan FETÖ bağlantılı Ufuk Aytekin tutuklandı
19:33
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, ’uyuşturucu temini’ ve ’öldürmeye teşebbüs’ suçlamalarıyla tutuklandı
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, 'uyuşturucu temini' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklandı
17:36
İbrahim Tatlıses’ten kızı Dilan Çıtak’ın karıştığı skandala ilk tepki: Çok şey var zaten
İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'ın karıştığı skandala ilk tepki: Çok şey var zaten
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var
09:35
DEM Parti’nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
DEM Parti'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
09:28
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
09:25
’Kaç saattir çalışıyorsunuz’ sorusuna yangın söndürme gönüllüsünden mest eden yanıt
'Kaç saattir çalışıyorsunuz?' sorusuna yangın söndürme gönüllüsünden mest eden yanıt
09:25
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Burak Korzay tahliye edildi
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Burak Korzay tahliye edildi
09:12
Uçaklar peş peşe kalkıyor Süper Lig devi 4 transfer birden yapıyor
Uçaklar peş peşe kalkıyor! Süper Lig devi 4 transfer birden yapıyor
09:00
Süper Lig’e hoş geldin N’Koudou İşte yeni takımı
Süper Lig'e hoş geldin N'Koudou! İşte yeni takımı
08:58
Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı Şimdi ’’Kim Milyoner Olmak İster’’ kazancıyla konuşuluyor
Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı! Şimdi ''Kim Milyoner Olmak İster?'' kazancıyla konuşuluyor
08:41
Gıda işletmelerinde ’karekod’ dönemi Bugün başladı, kullanmayana ceza var
Gıda işletmelerinde 'karekod' dönemi! Bugün başladı, kullanmayana ceza var
08:25
Google’dan Kahramanmaraş depremi itirafı
Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
08:19
Galatasaray Donnarumma’ya teklif yaptı İşte aldığı yanıt
Galatasaray Donnarumma'ya teklif yaptı! İşte aldığı yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 20:49:17. #7.12#
SON DAKİKA: Erbakan: Yangınlar Sabotaj Olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.