Erbaş Azerbaycan\'da Öğrencilerle Buluştu

Politika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Azerbaycan ziyareti kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı Azerbaycan Bakü Türk Lisesi'nde öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Azerbaycan'da temaslarını sürdürüyor. Erbaş, ziyareti kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı Azerbaycan Bakü Türk Lisesi'nde öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Okula gelişinde Okul Müdürü Kadir Bektaşoğlu, öğretmenler ve öğrenciler tarafından Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla karşılanan Erbaş'a öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Öğrencilere ve okul yönetimine teşekkür eden Erbaş, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyarette Erbaş'a, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı ile Bakü Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık eşlik etti. - BAKÜ