Ercan, Tekstil Fabrikasında Kadın İşçilerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ercan, Tekstil Fabrikasında Kadın İşçilerle Buluştu

Ercan, Tekstil Fabrikasında Kadın İşçilerle Buluştu

Tuğba Işık Ercan, 1 Mayıs'ı kutlamak için Arnavutköy'deki kadın işçilerle bir araya geldi.

02.05.2025 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Arnavutköy'deki bir tekstil fabrikasında kadın işçilerle bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Arnavutköy'deki bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek kadın işçilerle bir araya geldi. Fabrika sahasında incelemelerde bulunan Ercan, üretim süreçlerine dair bilgi aldı, kadın çalışanlarla sohbet ederek çalışma koşulları ve talepleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ercan, ziyaretin anısına kadın emekçilere çiçek takdim ederek emeklerine teşekkür etti.

Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Ercan, kadın iş gücüne öncelik veren fabrika yönetiminin yaklaşımını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "1 Mayıs vesilesiyle, kadın çalışanların yoğun olduğu bu tesiste bulunmaktan mutluluk duyduk. Kadınlara istihdamda öncelik tanıyan, çalışma şartlarını iyileştiren ve fırsat eşitliği sunan yönetim anlayışı örnek olmalı. Bu yaklaşımın tüm işverenlerimizce benimsenmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti hükümetlerinin son 20 yılda kadın ve işçi hakları alanında önemli adımlar attığını vurgulayan Ercan, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 1 Mayıs, resmi tatil ilan edildi. Sendikalı işçi sayımız 1 milyondan 2,5 milyona yükseldi. Kadınların iş hayatına daha etkin katılımı için çalışma şartlarını sürekli geliştiriyor, sosyal destekleri artırıyoruz. 2025'in Aile Yılı ilan edilmesiyle birlikte, gençlerin aile kurmasını destekleyen yeni teşvik paketlerini hayata geçirdik. Doğum izinlerinden kreş desteğine, bebek yardımlarından esnek çalışma modellerine kadar birçok uygulamayla kadınlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, fabrika çalışanlarıyla çekilen hatıra fotoğrafı ve 1 Mayıs kutlamalarıyla son buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Tuğba Işık Ercan, AK Parti, Politika, 1 Mayıs, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Politika Ercan, Tekstil Fabrikasında Kadın İşçilerle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Sicilim bozulmasın“ deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu "Sicilim bozulmasın" deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu
İsrail’den Şam’a saldırı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular
Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi Çocuk katillere büyük cezalar geliyor Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden Zeybekçi’den dikkat çeken sözler TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler
Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda İki başrol oyuncusu ayrılıyor Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda! İki başrol oyuncusu ayrılıyor
Şara, Trump’a mektup yazdı ABD’nin teklifi reddedildi Şara, Trump'a mektup yazdı! ABD'nin teklifi reddedildi
Artık kahverengi yumurta satılmayacak Artık kahverengi yumurta satılmayacak
KKTC’nin adı mı değişiyor Ersin Tatar’dan dikkat çeken sözler KKTC'nin adı mı değişiyor? Ersin Tatar'dan dikkat çeken sözler
Ekmekte cam tehlikesi alarmı ABD’de ürünler geri çağrıldı Ekmekte cam tehlikesi alarmı! ABD'de ürünler geri çağrıldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 08:22:21. #7.12#
SON DAKİKA: Ercan, Tekstil Fabrikasında Kadın İşçilerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.