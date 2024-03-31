Erciş Nüfus Müdürlüğü, kimlik sorunu yaşayan seçmenlere yardımcı oldu

Politika

Van'ın Erciş ilçesinde oy kullanmaya gidecek seçmenler kimlikleriyle ilgili sıkıntı yaşayınca ilçe nüfus müdürlüğüne akın etti.

2 gündür açık olan Erciş Nüfus Müdürlüğü, kimlik sorunu yaşayan vatandaşlara yardımcı oldu. Açıklamalarda bulunan İlçe Nüfus Müdürü Ümit Aral, yerel seçimlerden dolayı dün ve bugün açık olduklarını belirterek, "Müdürlüğümüze dün 8 vatandaşımızın kimlik başvurusunu aldık, bugün ise şu ana kadar 70'in üzerinde vatandaşımızın kimlik başvurusunu alarak oy kullanmalarını sağladık. Arkadaşlar yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Gelen vatandaşların taleplerini karşılıyoruz. Kurum olarak görev alanımıza giren konularda elimizden geldiği kadarıyla vatandaşlarımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz. Onların taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü herkesin oy kullanma hakkı vardır" dedi.

Kimlik sıkıntısı yaşayan seçmenler ise yapılan uygulamadan çok memnun olduklarını söyleyerek müdürlük çalışanlarına teşekkür ettiler. - VAN