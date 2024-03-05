Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç

Politika

MİT ve Emniyet, MOSSAD\'a bir darbe daha vurdu

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken araştırma şirketleri de yaptıkları anketlerin sonuçlarının kamuoyu ile paylaşamaya devam ediyor. Son olarak Özdemir Araştırma, CHP'nin yönetimindeki Antalya'da bir araştırma yaptı.

ERDOĞAN 80 BİN KİŞİLİK MİTİNG YAPTI

Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 80 bin kişinin katılımıyla miting yaptığı Antalya'da 8 bin 500 kişinin katılımıyla bir araştırma yapıldı. Ankette vatandaşlara "Bugün bir Yerel Seçim olsa Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırmaya göre; AK Parti'nin adayı yarışı CHP'nin adayının iki puan önünde götürüyor.

İşte anketten çıkan sonuç;