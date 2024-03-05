Yerel seçimler için geri sayım devam ederken araştırma şirketleri de yaptıkları anketlerin sonuçlarının kamuoyu ile paylaşamaya devam ediyor. Son olarak Özdemir Araştırma, CHP'nin yönetimindeki Antalya'da bir araştırma yaptı.
Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 80 bin kişinin katılımıyla miting yaptığı Antalya'da 8 bin 500 kişinin katılımıyla bir araştırma yapıldı. Ankette vatandaşlara "Bugün bir Yerel Seçim olsa Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırmaya göre; AK Parti'nin adayı yarışı CHP'nin adayının iki puan önünde götürüyor.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a bilgi aktardığı belirlenen 7 şüphelinin MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, ülkemizde yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine izin vermeyeceklerini belirtti ve yakalanan şüphelilerin adalete teslim edileceğini söyledi. Operasyon sonucunda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde, dinleme cihazı ve dijital materyallere el konuldu.
Seçim çalışmaları için Tokat'a giden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki 3 kişi trafik kazası geçirdi. Hastaneden taburcu edilen Destici, sağlık durumu hakkında açıklama yaparak seçim süreci boyunca dizlik kullanacağını belirtti. Destici, kazanın seçimlerin kış aylarında yapılmasının zorluğunu gösterdiğini ifade etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'yu Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Crosetto, onur kıtasını Türkçe selamladı. Resmi törenin ardından Güler ve Crosetto, Milli Savunma Bakanlığı önünde basın mensuplarına görüntü verdi. İki bakanın görüşmesi basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA
AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, seçim çalışmaları çerçevesinde Palandöken ilçesinde vatandaşları ve esnafı ziyaret etti. Altınok, yapılan istişare toplantısında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, şehrin kalkınması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Balçova Belediye Meclisi son toplantısını gerçekleştirerek meclis üyelerine teşekkür plaketi verdi. Başkan Fatma Çalkaya, uyum içinde alınan önemli kararlarla Balçova için çalıştıklarını belirtti.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Gökçek Mahallesi'nde gençlerin masasına konuk olarak sohbet etti. Ercan, gençlerle yapılan fikir alışverişiyle ilgili projeleri paylaştı.
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