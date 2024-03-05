Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu 80 bin kişinin katılımıyla vatandaşlara hitap ettiği Antalya'da 8 bin 500 kişinin katılımıyla bir araştırma yapıldı. Ankete katılanların yüzde 42.3'ü tercihini AK Parti adayı Hakan Tütüncü'den yana kullanırken, yüzde 40.5'lik kesim de CHP'nin adayı Muhittin Böcek'e oy vereceğini belirtti. DEM Parti'nin adayı Kemal Bülbül ise yüzde 5.1'lik bir destek aldı.

05.03.2024 11:20  Güncelleme: 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken araştırma şirketleri de yaptıkları anketlerin sonuçlarının kamuoyu ile paylaşamaya devam ediyor. Son olarak Özdemir Araştırma, CHP'nin yönetimindeki Antalya'da bir araştırma yaptı.

ERDOĞAN 80 BİN KİŞİLİK MİTİNG YAPTI

Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 80 bin kişinin katılımıyla miting yaptığı Antalya'da 8 bin 500 kişinin katılımıyla bir araştırma yapıldı. Ankette vatandaşlara "Bugün bir Yerel Seçim olsa Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırmaya göre; AK Parti'nin adayı yarışı CHP'nin adayının iki puan önünde götürüyor.

İşte anketten çıkan sonuç;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç

Muhittin Böcek, Antalya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • hüseyin şen: tek soru bu anketi yapan buna inanıyorsa diyecek bir şey yoktur bu kadar zamlarla bu kadar sıkıntılarla hala önde gidiyorlarsa 2 sorun vardır 1 millet hala daha da perişan olmaya devam etmeyi göze alıyor 2 tamamen algıdır anket manket hikaye çok alıyor gösterip çok almaya çalışmak sonuç her türlü bu halk kaybedecek kimse farkında değil geçen seçim öncesi ve sonrasını düşünerek oy kullanın 8 2 Yanıtla
  • osman şahin: Antalya’da Kürt seçmen bu kez DEM partiye oyu kulanacak böcekin işi zor salon vermezsen sana oy yok böcek 1 1 Yanıtla
  • V. A.: Dem parti , iyi parti ve zafer partisi seçmenleri.. Allah aşkına Chp ye atın oyunuzu, akp den bıktık artık.. 1 0 Yanıtla
  • İsrail Casusları Gözaltına Alındı
    12:09 İsrail Casusları Gözaltına Alındı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a bilgi aktardığı belirlenen 7 şüphelinin MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, ülkemizde yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine izin vermeyeceklerini belirtti ve yakalanan şüphelilerin adalete teslim edileceğini söyledi. Operasyon sonucunda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde, dinleme cihazı ve dijital materyallere el konuldu.

  • BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Trafik Kazası Geçirdi
    12:09 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Trafik Kazası Geçirdi

    Seçim çalışmaları için Tokat'a giden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki 3 kişi trafik kazası geçirdi. Hastaneden taburcu edilen Destici, sağlık durumu hakkında açıklama yaparak seçim süreci boyunca dizlik kullanacağını belirtti. Destici, kazanın seçimlerin kış aylarında yapılmasının zorluğunu gösterdiğini ifade etti.

  • Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi
    12:05 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi

    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'yu Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Crosetto, onur kıtasını Türkçe selamladı. Resmi törenin ardından Güler ve Crosetto, Milli Savunma Bakanlığı önünde basın mensuplarına görüntü verdi. İki bakanın görüşmesi basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA

  • AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok Palandöken'de ziyaretlerde bulundu
    12:04 AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok Palandöken'de ziyaretlerde bulundu

    AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, seçim çalışmaları çerçevesinde Palandöken ilçesinde vatandaşları ve esnafı ziyaret etti. Altınok, yapılan istişare toplantısında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, şehrin kalkınması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

  • Balçova Belediye Meclisi Son Toplantısını Gerçekleştirdi
    12:02 Balçova Belediye Meclisi Son Toplantısını Gerçekleştirdi

    Balçova Belediye Meclisi son toplantısını gerçekleştirerek meclis üyelerine teşekkür plaketi verdi. Başkan Fatma Çalkaya, uyum içinde alınan önemli kararlarla Balçova için çalıştıklarını belirtti.

  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, gençlerle buluştu
    11:58 Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, gençlerle buluştu

    Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Gökçek Mahallesi'nde gençlerin masasına konuk olarak sohbet etti. Ercan, gençlerle yapılan fikir alışverişiyle ilgili projeleri paylaştı.


11:59 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Müfredat sadeleştiriliyor, yeni müfredat 1., 5. ve 9. sınıflarda gelecek eğitim döneminde uygulanacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: Müfredat sadeleştiriliyor, yeni müfredat 1., 5. ve 9. sınıflarda gelecek eğitim döneminde uygulanacak
11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
11:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı İşte Antalya anketinden çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç
09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
08:54 Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Çizimler Resmi Gazete’de yayımlandı Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik! Çizimler Resmi Gazete'de yayımlandı
11:38 Şarkıcı Müşerref Akay’dan şiddet itirafı: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım Şarkıcı Müşerref Akay'dan şiddet itirafı: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:29 Aracında başından vurulmuş halde bulundu Aracında başından vurulmuş halde bulundu
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
10:32 AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti
10:32 Dolar ve euro ne kadar Dolar ve euro ne kadar?
10:30 Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı Kafalarına maske taktılar Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı! Kafalarına maske taktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 12:06:31. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement