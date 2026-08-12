Erdoğan, Abbas'ı Resmi Törenle Karşıladı - Son Dakika
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Erdoğan, Abbas'ı Resmi Törenle Karşıladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Törende milli marşlar çalındı, 21 pare top atışı yapıldı ve iki lider ikili görüşmeye geçti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen karşılama töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı gerçekleştirildi. Abbas, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abbas, merdivenlerde Türkiye ve Filistin bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Ardından Erdoğan ve Abbas, ikili görüşmeye geçti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Erdoğan, Abbas'ı Resmi Törenle Karşıladı - Son Dakika

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