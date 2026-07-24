Erdoğan: Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan: Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu

Erdoğan: Ayasofya\'yı açmak bize nasip oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümünü kutladı, restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirtti. NATO Zirvesi'ni değerlendirdi ve İspanya'nın Dünya Kupası zaferine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden ibadete açılışının 6'ncı yıl dönümüne ilişkin, "Ayasofya'yı yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. 6'ncı sene-i devriyesini büyük bir mutlulukla idrak ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından cami çıkışında vatandaşları selamladıktan sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Ayasofya'yı yeniden ibadete açmak bize nasip oldu"

Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden ibadete açılışının 6'ncı yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının tüm İslam alemi için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, merhum Necip Fazıl Kısakürek'in yıllar önce dile getirdiği "Ayasofya açılacak" sözlerini hatırlattı. Erdoğan, Ayasofya'nın yalnızca yeniden ibadete açılmadığını, aynı zamanda İslam alemiyle yeniden buluşturulduğunu ifade etti.

Ayasofya'da restorasyon ve yenileme çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Erdoğan, tarihi mabedin hem İslam dünyasına hem de tüm insanlığa açık olduğunu belirterek, "Mimari özellikleri ve dünyadaki konumuyla çok farklı bir eser olan Ayasofya'nın bu sürecini yaşamak bizlere nasip oldu. Bundan dolayı Rabbimize hamdediyoruz" diye konuştu.

"Ankara'da gerçekleştirilen zirvenin Türkiye açısından önemli bir kazanım oldu"

NATO Zirvesi'ni değerlendiren Erdoğan, başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere zirveye katılan liderlerin memnuniyetlerini kendileriyle paylaştığını belirtti. Bu duygularını da gerek yemekte, gerek yemek sonrasında, hatta eşleriyle gelenler eşimle birlikte yaptıkları programda olsun, yemekte olsun, mutluluklarını gerçekten çok farklı bir şekilde bizimle paylaştılar. Bu mutluluğu çifte yaşadık ve bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen zirvelerin Türkiye açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Erdoğan, "20 yıl sonra İstanbul'un ardından Ankara'da gerçekleştirilen zirve bizler için büyük bir zenginlik ve mutluluk oldu. Zirvenin ardından tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İnşallah bizlere de böyle bir dünya şampiyonluğu nasip olur"

İspanya'nın Dünya Kupası zaferine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in yaşadığı mutluluğun son derece doğal olduğunu belirtti. Türkiye'nin de benzer başarıları yakalayabileceğine inandığını ifade eden Erdoğan, "İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. İnşallah bundan sonra Avrupa ve dünya şampiyonlukları yaşarız. Bu başarılar Türkiye'ye çok yakışır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan: Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu - Son Dakika

Türkiye’de ilk 26 haftalık bebeğin omurgası anne karnında onarıldı Türkiye'de ilk; 26 haftalık bebeğin omurgası anne karnında onarıldı
Almanya’da banka şubesindeki rehine krizi bir kişinin ölümüyle son buldu Almanya'da banka şubesindeki rehine krizi bir kişinin ölümüyle son buldu
Avustralya Başbakanı Albanese, yürüyen merdivende düşmekten son anda kurtuldu Avustralya Başbakanı Albanese, yürüyen merdivende düşmekten son anda kurtuldu
İsmail Kartal ilk maçta farkını ortaya koydu İsmail Kartal ilk maçta farkını ortaya koydu
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
İbrahim Hacıosmanoğlu: Eleştiri hakkı ayrıştırıcı söylemlere dönüşmemelidir İbrahim Hacıosmanoğlu: Eleştiri hakkı ayrıştırıcı söylemlere dönüşmemelidir
Kargoyu kameraya bakarak kırdı Kargoyu kameraya bakarak kırdı

16:25
Haluk Levent’e bir darbe de Fatih Altaylı’dan: İfadesinde neler anlattı neler
Haluk Levent'e bir darbe de Fatih Altaylı'dan: İfadesinde neler anlattı neler
15:42
Bakanlık, ünlü peynirciyle ilgili vahim iddiayı doğruladı
Bakanlık, ünlü peynirciyle ilgili vahim iddiayı doğruladı
15:31
Genç sevgililerin acı sonu Uçurumun dibinde can verdiler
Genç sevgililerin acı sonu! Uçurumun dibinde can verdiler
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi
14:55
Özgür Özel’in cuma çıkışında ortalık karıştı Sarıgül araya girince arbede çıktı
Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı
14:06
’Yeni Parti’ için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
13:43
Bakan Tekin’i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 16:41:43. #7.13#
SON DAKİKA: Erdoğan: Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.