CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ı kabul etti. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da katıldı.
Son Dakika › Politika › Erdoğan Dört Ülkenin Bakanlarını Kabul Etti - Son Dakika
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