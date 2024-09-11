Erdoğan, Beşiktaş Başkanı ve Sporcuları Ağırladı - Son Dakika
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Politika

Erdoğan, Beşiktaş Başkanı ve Sporcuları Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve sporcularıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Erdoğan, Beşiktaş'ın Türk sporu için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, kulübe ve taraftarlarına başarılar diledi.

11.09.2024 19:25
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı, yönetim kurulu üyelerini ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin en köklü ve başarılı kulüplerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkanı Sayın Hasan Arat'la birlikte yönetim kurulu üyelerini ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. 121 yıllık tarihinde kazandığı başarılarla, yetiştirdiği nice sporcuyla ve Türk sporuna yaptığı katkılarla gönüllerde müstesna bir konuma sahip olan Beşiktaş'a başta UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıkacağı müsabakalarda başarılar diliyor, tüm Beşiktaş taraftarlarına selamlarımı iletiyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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