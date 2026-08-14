Erdoğan, Ankara'da Cuma Namazını Vatandaşlarla Kıldı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ankara'daki Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camisi'nde kıldı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ankara'daki Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camisi'nde vatandaşlarla birlikte kıldı. Erdoğan, namazın ardından camiden ayrıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Politika › Erdoğan, Ankara'da Cuma Namazını Vatandaşlarla Kıldı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ve gazileri kabul etti: Türkiye'yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız