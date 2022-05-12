Erdoğan'dan 81 ildeki belediyelere ve ilçelere sokak hayvanları için barınak talimatı: Çalışmalarınızı hızlandırın - Son Dakika
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Erdoğan'dan 81 ildeki belediyelere ve ilçelere sokak hayvanları için barınak talimatı: Çalışmalarınızı hızlandırın

12.05.2022 15:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partililerle bir araya geldi. Erdoğan, belediye başkanlarına sokak hayvanları ile ilgili verdiği talimatları yineledi. Yapılacak çalışmalar çerçevesinde 81 ile barınaklar ve rehabilitasyon merkezleri kurulacak. Yaklaşık 8 milyon sokak hayvanı bu merkezlerde rehabilite edilecek.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partililerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokak hayvanları sorununun çözümü için belediye başkanlarına verdiği talimatı yineledi.

81 İLDE REHABİLİTE EDİLECEK

Erdoğan'ın toplantının basına kapalı bölümünde belediye başkanlarına daha önce sokak hayvanlarıyla ilgili verdiği talimatı yinelediği öğrenildi. Bu çerçevede Erdoğan, belediye başkanlarına 81 ilde kurulacak barınaklar ve rehabilitasyon merkezleri için çalışmalarını hızlandırmaları talimatı da verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise parti merkezinden ayrılırken gazetecilerle yaptığı sohbette, alt gelir grubuna ilişkin bir kampanya yapacaklarını, bunun da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

BAKAN KURUM: 8 MİLYON SOKAK HAYVANI VAR

Sokak hayvanlarıyla ilgili Erdoğan'ın talimatlarını yenilediğini aktaran Bakan Kurum, Erdoğan'ın 81 il ve ilçelerde en az 1 barınak yapılması konusunda talimatı verdiğini belirtti. Şu an için yaklaşık 8 milyon sokak hayvanı bulunduğunu söyleyen Kurum, tüm hayvanların barınağa yerleştirilemeyeceğini ancak hepsinin bu merkezlerde rehabilite ve tedavilerinin yapılmasının ardından yaşadıkları bölgelere bırakılabileceğini dile getirdi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Sokak Hayvanları, cumhurbaşkanı, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Erdoğan'dan 81 ildeki belediyelere ve ilçelere sokak hayvanları için barınak talimatı: Çalışmalarınızı hızlandırın - Son Dakika


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