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Erdoğan'dan Düzce Belediye Başkanına tebrik: "Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz" - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'dan Düzce Belediye Başkanına tebrik: "Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz"

Erdoğan\'dan Düzce Belediye Başkanına tebrik: "Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Faruk Özlü'yü telefonla arayarak tebrik etti. Özlü'nün daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini ifade etmesi üzerine Erdoğan, 'Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir' şeklinde karşılık verdi.

03.04.2024 05:39  Güncelleme: 05:41
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Faruk Özlü'yü telefonla arayarak tebrik etti. Özlü'nün daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini ifade etmesi üzerine Erdoğan, "Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir" şeklinde karşılık verdi.

Düzce'de kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 40.22'sini alan AK Parti adayı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeniden seçilerek güven tazeledi. Faruk Özlü'yü telefonla arayarak tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sıkışığım, bazı seyahatlerim var. Amerika, Sudi Arabistan oralardan döndüğüm zaman inşallah muzaffer illerimizi ziyaret edeceğim" dedi. Bunun üzerine Faruk Özlü, seçimlerde daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini belirtti. Erdoğan ise, "Takma kafana zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir" şeklinde karşılık verdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, X sosyal medya hesabından o anları paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Faruk Özlü, Düzce, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan Düzce Belediye Başkanına tebrik: 'Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz' - Son Dakika

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