Erdoğan ve Irak Başbakanı Zeydi telefonda görüştü - Son Dakika
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Erdoğan ve Irak Başbakanı Zeydi telefonda görüştü

22.06.2026 20:45
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İLETİŞİM Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Irak ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri daha da ileri taşımayı istediğimizi, özellikle enerji, savunma sanayii ve ulaştırma alanlarında iş birliği potansiyelinin büyük olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanımız, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye davet etti" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Erdoğan ve Irak Başbakanı Zeydi telefonda görüştü - Son Dakika

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