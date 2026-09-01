Erdoğan: Barış için çalışmaya devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) genişletilmiş formatta düzenlenen zirvesinde yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diploamsi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor, bölgemizde, tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.