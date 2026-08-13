Erdoğan'dan yeni anayasa teklifine teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Bahçeli ve Sayın Kurtulmuş başta olmak üzere teklifin hazırlanmasından kabul edilmesine kadar emeği geçen, katkı veren herkese teşekkür ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Bahçeli ve Sayın Kurtulmuş başta olmak üzere teklifin hazırlanmasından kabul edilmesine kadar emeği geçen, katkı veren herkese teşekkür ediyorum."
Kaynak: İHA
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