Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.