Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Mithat Sancar, Pervin Buldan, İmralı Heyeti, DEM Parti, Politika, İmralı, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek - Son Dakika

Şişli’de boşanan çiftin aileleri birbirine girdi 1 kişi kadını tabanca kabzasıyla yaraladı Şişli’de boşanan çiftin aileleri birbirine girdi; 1 kişi kadını tabanca kabzasıyla yaraladı
Bitcoin’de kritik gün: Gözler bu veride olacak Bitcoin'de kritik gün: Gözler bu veride olacak
Pire istilasına uğrayan sokakta kan donduran görüntüler Pire istilasına uğrayan sokakta kan donduran görüntüler
Alacak-verecek hesaplaşmasında kan aktı Alacak-verecek hesaplaşmasında kan aktı
Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti eşi gözaltında Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti; eşi gözaltında
Piyasalarda ateşkes rüzgarı Altın fiyatları adeta kanatlandı Piyasalarda ateşkes rüzgarı! Altın fiyatları adeta kanatlandı

10:07
Fenerbahçe’ye Livakovic’ten kötü haber
Fenerbahçe'ye Livakovic'ten kötü haber
10:04
Motorinde ÖTV sıfırlandı Pompa fiyatların dev indirim geliyor
Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geliyor
09:55
Galatasaray’dan ayrılan Icardi’ye bomba talip
Galatasaray'dan ayrılan Icardi'ye bomba talip
09:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
09:24
Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler İşte adreslerden çıkanlar
Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! İşte adreslerden çıkanlar
09:04
Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu
Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 12:53:27. #7.13#
SON DAKİKA: Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.