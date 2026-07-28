Erdoğan: Dezenformasyonla Mücadele Milli Güvenlik Meselesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi, ülkemiz, demokrasimiz ve toplumsal barışımız açısından bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi, ülkemiz, demokrasimiz ve toplumsal barışımız açısından bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz."
Kaynak: İHA
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