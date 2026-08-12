Erdoğan: Kalıcı barış diyalogla mümkün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin anlaşmazlıklarda diyalog ve istişareyi savunduğunu, kalıcı barışın güven ve siyasi iradeyle sağlanacağını belirterek Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bu anlayışın ürünü olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak anlaşmazlıkların derinleşmesini değil, diyalog ve istişare kanallarının güçlendirilmesini savunduk. Çünkü biliyoruz ki kalıcı barış, sadece çatışmaların sona ermesiyle değil, karşılıklı güven, siyasi irade ve ortak gelecek perspektifi ile mümkün. Mekke Ortak Savunma Anlaşması da işte bu anlayışın bir sonucu."
Kaynak: İHA
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