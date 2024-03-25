Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak - Son Dakika
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Politika

Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak

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AK Parti'nin Tokat mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun yılın 2. yarısında düşeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak" ifadelerini kullandı.

25.03.2024 14:19  Güncelleme: 14:23
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31 Mart seçimlerine sayılı günler kala mitinglerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Tokat mitinginde ekonomiyle ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. Enflasyonun yılın 2. yarısında düşeceğini belirten Erdoğan, alım gücünün de eskisinin üzerine çıkacağını söyledi.

"ÜLKEMİZİ EN BÜYÜK 10 EKONOMİ ARASINA ÇIKARTACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tokat mitingindeki açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Emeklilerin yaşadığı sıkıntının farkındayız. Bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesinden yüzde 50 maaş zammına, banka promosyonuna kadar elimizden geleni yapıyoruz. Kamu bankalarımız maaş tutarına göre promosyonu 8-12 bin liraya yükseltti. İkramiyeleri 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırıyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Önümüzdeki yıldan itibaren çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünü yukarı çıkaracağımıza inanıyoruz. Yeter ki biz aramıza kimseyi sokmayalım.

"SİZLERLE HASRET GİDERMEKTEN MEMNUNİYET DUYUYORUM"

Ulu erenlerin rüyası sende, birliğin, dirliğin mayası sende. Hakkın hakikatin sevdası sende. Ezelden gönlümün burcusun Tokat. Göz nurum başımın tacısın Tokat. Gözümün nuru, başımın tacı Tokat'ta bugün bir kez daha sizlerle beraber olmaktan, hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Şu muhteşem katılım, ihtişam Tokat'ın 31 Mart'ta nerede olacağını açıkça ortaya koyuyor. Burası kudretten bağlar ve bahçeler, güller ve gönüller şehridir. Bir yanını Karadeniz'e bir yanını İç Anadolu'ya bir yanını Doğu Anadolu'ya veren bu şehir Malazgirt'ten hemen sonra mümin gönüllere sığınak olmuştur. Selçuklu ve Osmanlı'dan beri ülkenin ve milletin girdiği tüm mücadelelerde en ön saflarda yer almış bu toprakların vatan olmasına çok büyük katkılar sağlamıştır.

Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak

"TOKAT GARİPLERLE DOSTTUR KİN TUTMAZ"

Tokat her zaman bir başka, Tokatlı Gaziosmanpaşa'nın şanlı Plevne müdafaası dilden dile anlatılan bir destana dönüşmüştür. Çanakkale'ye gencecik fidanlarını göndererek mevzu vatansa gerisi teferruattır diyerek vücudunu düşmana siper etmiştir. İstiklal Harbi'nde dönemin en büyük terör örgütlerinden biri olan Pontus çetelerine Tokat göz açtırmamıştır. Yetiştirdiği alimlerle, arifleriyle, gönül sultanlarıyla dünyaya ışık saçmıştır. Evliya Çelebi Tokat'ı nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Tokat gariplerle dosttur kin tutmaz, hile bilmez, derya dil halim selim insanların şehri olarak Tokat'ı tasvir etmiştir. Hacı Bektaş Veli hazretleri bu şehri alimler konağı, fazıllar yurdu, şairler yatağı ifadeleriyle anlatıyor. İşte böylesine büyük bir maddi ve manevi mirasın sahibi Tokat bizim demokrasi ve kalkınma yolculuğumuzun her safhasında yanımızda oldu. Bu vesileyle 14-28 mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 65, cumhurbaşkanlığında yüzde 66'yı aşan oranlarda destek eren Tokat'a şükranlarımı sunuyorum.

MEYDANDA 45 BİN KİŞİ VAR

Gençler gelirken sordum, rakamı aldım. Bugün alanda 45 bin vatandaşım var. Tokatlı kardeşlerim bir kez daha vesayet heveslilerine, darbe destekçilerine, terör şakşakçılarına derslerini vermiştir. Emperyalistlerin milletimizin birliği, vatanımızın bütünlüğü, devletimizin bekası üzerinde kurdukları hain emelleri hep birlikte hüsrana uğrattık. İnşallah 31 Mart'ta Tokat milli irade bayrağını bir kez daha en yükseğe dikerek kendine yakışanı yapacaktır. Ben size inanıyorum. Unutmayınız 31 Mart'ta Tokat'ta çıkacak sonuçla sadece Tokat'ın yerel yöneticilerini seçmekle kalmayacaksınız aynı zamanda sandıkta yapacağınız tercihle tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya da önemli bir mesaj vereceksiniz. Geçen yılki seçim sürecinde gördünüz. Ama ben sizden bir şey daha isteyeceğim. İstanbul'da Tokat nüfusu yüksek. Öyleyse İstanbul'daki tüm hemşehrilerimizi sizden aramanızı rica ediyorum. Telefonlarla İstanbul'u da arayacaksınız zira İstanbul'da Murat Kurum kardeşimiz ağırlığını koyarak onu da seçtirerek CHP zulmünden İstanbul'u kurtaracağız. Aynı şekilde Ankara'daki Tokatlıları da aramanızı istiyorum. Orada da Turgut kardeşimizi kazandıracağız.

Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak

"ÇORUM'DA DA ANKARA'YA İSTANBUL'A MESAJLAR İSTEYECEĞİZ"

Türkiye'nin 21 yılda 3 kat büyümesinden rahatsız olanlar pusuda bekliyor. Türkiye'nin hak ve özgürlük reformlarıyla ileri demokrasi sınıfına yükselmesine tahammül edemeyenler pusuda bekliyor. Tüm ecdadının övgüyle bahsettiği Tokat budur. 900 yıldır görebileceğiniz Tokat budur. İnşallah 31 Mart'ta milli irade bayramını Ramazan bayramından önce kutlayacağız. Birileri 31 Mart seçimine neden bu kadar önem verdiğimizi soruyor. En az 50 ilde miting yapma hedefi ile yola çıktık. Bizim siyasetimizin merkezinde milletimiz var. Şehirlerimize gitmek bizi yormaz. Tam tersi enerji verir, moral verir. Tokat'tan İstanbul'a Ankara'ya selamlar gönderelim. Buradan Çorum'a geçiyoruz. Daha nice güzel günlerde birlikte olacağız. Çorum'da da Ankara'ya İstanbul'a mesajlar isteyeceğiz.

CHP'YE DEM TEPKİSİ

Sırf 3-5 belediye fazla almak uğruna DEM'le girdikleri ittifaka kimlerin koçluk ettiğini görüyorsunuz, değil mi? Talimat nereden geliyor, Kandil'den. Örgüt militanları tarafından tokatlanan siyasetçilerle particilik, belediyecilik yapılamaz. CHP'nin böyle bir partiyle yol yürüme hesabı anlaşılır değil. 14-28 Mayıs'ın tamamlayıcısı olacak 31 Mart'tan sonra ülkemiz, bu çorak ve çarpık muhalefet anlayışının tasfiyesine şahitlik edecektir. Ülkemizi 21 yılda 3 kat nasıl büyüttüysek 2 kat daha büyüterek en büyük 10 ekonomi arasına çıkartacağız.

ERDOĞAN'DAN ENFLASYON VE EMEKLİ MESAJI

Fiyat istikrarını sağlamadan maaş zamlarının nasıl eridiğini en iyi sizler biliyorsunuz. İnşallah yılın 2. yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceksiniz. Emeklilerin yaşadığı sıkıntının farkındayız. Bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesinden yüzde 50 maaş zammına, banka promosyonuna kadar elimizden geleni yapıyoruz. Kamu bankalarımız maaş tutarına göre promosyonu 8-12 bin liraya yükseltti. İkramiyeleri 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırıyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Önümüzdeki yıldan itibaren çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünü yukarı çıkaracağımıza inanıyoruz. Yeter ki biz aramıza kimseyi sokmayalım."

Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Tokat, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak - Son Dakika
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