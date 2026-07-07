Erdoğan: F-35'te hayırlı karar bekliyoruz - Son Dakika
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Erdoğan: F-35'te hayırlı karar bekliyoruz

07.07.2026 17:34
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi ABD Başkanı Trump ile görüştü. F-35 uçaklarının sözünü aldıklarını belirten Erdoğan, zirveden olumlu sonuç çıkmasını beklediğini söyledi. Ayrıca Gazze barışı ve İran-ABD ilişkilerini de ele aldıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "F-35 bizim için yeni bir konu değil. Biz, 5 uçağın da sözünü aldık. F-35 konusunda bu Liderler Zirvesi'nden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, ikili görüşme gerçekleştirdikleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump'ın Ankara'da olmasının ayrı bir güç kattığını ifade eden Erdoğan, "NATO Liderler Zirvesi'nin bugün Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum sayın Trump ile birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır" dedi.

ABD ile İran arasında devam eden müzakere sürecine yönelik Türkiye'nin atacağı adımlara değinen Erdoğan, "İran, ABD ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız" ifadelerini kullandı.

" Gazze'deki barışı sağlamak için NATO Liderler Zirvesi'ni çok önemsiyoruz"

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği ihlallere yönelik değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Özellikle Gazze konusunda değerli dostumla (Trump) bunları da konuşarak bu bölgedeki barışı sağlamak için NATO Liderler Zirvesi'ni çok çok önemsiyoruz. Bu Liderler Zirvesi'nden aynı şekilde bir kararın çıkmasını da hayra yorumluyoruz. Bunun olabileceğine de ben ihtimal veriyorum" açıklamasında bulundu.

"F-35 konusunda bu Liderler Zirvesi'nden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"F-35 bizim için yeni bir konu değil. Bunu bizler ABD ile de daha önce de görüştük. Biz, 5 uçağın da sözünü aldık ve sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. F-35'le ilgili kendilerinden daha önce aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Bu konuda da sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. İnşallah F-35 konusunda bu Liderler Zirvesi'nden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve ABD'nin NATO Liderler Zirvesi'nden de dayanışma içerisinde güçlü bir çıkış sağlayacaklarına vurgu yaptı. Ayrıca Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmeleri de ABD Başkanı Trump ile konuşacaklarını ve ona göre adım atacaklarını da kaydetti.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"KAAN motorları noktasında bu Liderler Zirvesi'nde bu görüşmeyi değerli dostumla (Trump) görüşeceğiz. İnanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada tekrar edecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erdoğan: F-35'te hayırlı karar bekliyoruz - Son Dakika

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