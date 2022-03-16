Erdoğan "Gençlere hizmetlerimizi anlatıyor musun" dediği milletvekili, İmamoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu - Son Dakika
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Erdoğan "Gençlere hizmetlerimizi anlatıyor musun" dediği milletvekili, İmamoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu

16.03.2022 14:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle ilgili soru sorduğu genç milletvekili Rümeysa Kadak, sosyal medya hesabından İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdiği bir video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün düzenlenen istişare toplantısında bir grup milletvekili ile görüştü. Bu görüşmede 2023 seçimlerinin önemine vurgu yapan Erdoğan, yapılan hizmetlerin gençlere yeteri kadar anlatılamadığından dert yandı. Bu sorunun bir an evvel çözülmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, topu 2018 seçimlerinde Türkiye'nin en genç milletvekili olarak Meclis'e giren Rümeysa Kadak'a attı.

"GENÇLERE KENDİMİZİ İFADE EDEMİYORUZ"

Kadak'a "Gençlere hizmetlerimizi anlatıyor musun?" sorusunu yönelten Erdoğan, " AK Parti'nin gençlere ulaşamadığı gibi şeyler söyleniyor. Bizim gençlerle ilgili hiç oy kaybımız yok. Anketlerde görüyoruz; onlar bize daha yakın ama biz kendimizi ifade etmekle ilgili bir sorun yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İBB TOPLAM 112 KOCA ÇINARI KESTİ"

Bu gelişme sonrası Rümeysa Kadak'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kadak, Twitter hesabından "Bu şehrin bütün sorunları böyle mi çözülecek artık?" başlığıyla bir video yayınladı. Beşiktaş'ta kesilen çınar ağaçları üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenen Kadak videoda, "Sadece İstanbul milletvekili olarak değil çevreci bir genç olarak da inanılmaz üzgünüm. Çünkü geçtiğimiz haftayla birlikte İBB, toplamda 112 koca çınarı kesmiş bulunuyor İstanbul'da. Kesim izni olmadan 112 koca çınardan bahsediyorum. Ve bu sadece 2 senede gerçekleşti. Daha önce 8 sene içerisinde bu sayının yarısı kadar kesim dahi yapılmamıştı. Şu anda bana birçok genç arkadaşımız soruyor: Herhangi bir hastalık tespit edildiğinde önleme ve tedavi olmadan neden bu yola başvuruldu? Bütün İstanbullular için bir soru sormak istiyorum: Bu şehrin bütün sorunları artık böyle mi yönetilecek? Hiçbir onarma-tedavi olmadan hem de. Yaşatma çabası olmadan direkt ölüm mü tercih edilecek? Merak ediyoruz." ifadelerini kullanıyor.

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Son Dakika Politika Erdoğan 'Gençlere hizmetlerimizi anlatıyor musun' dediği milletvekili, İmamoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan "Gençlere hizmetlerimizi anlatıyor musun" dediği milletvekili, İmamoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu - Son Dakika
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