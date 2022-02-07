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Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında önemli Rusya-Ukrayna görüşmesi - Son Dakika

Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında önemli Rusya-Ukrayna görüşmesi

07.02.2022 17:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya-Ukrayna gerilimi başta olmak üzere bölgesel gelişmelerde konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimin son bulması için Türkiye olarak gereken gayreti gösterdiklerini ve tansiyonu düşürme mantığıyla hareket ettiklerini dile getirdi.

"TÜRKİYE MEMNUNİYETLE BİR ZİRVEYE EV SAHİPLİĞİ YAPABİLİR"

Krizin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde Minsk Anlaşmaları çerçevesinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine dair görüşünü tüm mevkidaşlarıyla paylaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile çeşitli vesilelerle paylaştığını kaydetti.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunmasına yönelik aktif desteği ve kişisel girişimlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ayrıca Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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Recep Tayyip Erdoğan, Jens Stoltenberg, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında önemli Rusya-Ukrayna görüşmesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında önemli Rusya-Ukrayna görüşmesi - Son Dakika
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