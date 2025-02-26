Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç

Geniş Video İzle

26 ilde yapılan son seçim anketinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrı ayrı rakip gösterildi. Araştırmadan çıkan sonuca göre; İmamoğlu, Erdoğan'ın gerisinde kalırken; Mansur Yavaş ise 4 puan önünde yer aldı.

26.02.2025 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erken seçim tartışmaları devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ASAL Araştırma'nın 26 ilde yaptığı ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ayrı ayrı rakip gösterildi.

Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç

İMAMOĞLU, ERDOĞAN'IN GERİSİNDE

Ankette Erdoğan, İmamoğlu karşısında oyların yüzde 42.5'ini alırken, İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 39.7 oldu. Fikrim yok/cevabım yok diyenlerin oranı ise yüzde 17.8 olarak belirlendi.

Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç

YAVAŞ, ERDOĞAN'IN 4 PUAN ÖNÜNDE

Erdoğan'ın karşısına Yavaş'ın aday çıktığı senaryoda ise durum tam tersi oldu. Yavaş'ın oy oranı yüzde 44.4 olarak ölçülürken, Erdoğan yüzde 40.1'de kaldı. Fikrim yok/cevabım yok diyenlerin oranı ise yüzde 15.5 oldu.

Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (40)

  • Ercan Bey:
    Erdoğan yerine hiçbir başarısı ve icraati olmayan Yavaş veya İmamoğlu' nu tercih edenler var ise Seçmen seçme yetisini kaybetmiş demektir. 257 379 Yanıtla
  • Murat Sert:
    ufak atinda kargalar yesin.Reis 10 puan fark atar bunlara 175 245 Yanıtla
  • Alex De Souza:
    Algı yapmayın Ekrem hepsinden öndedir. 118 271 Yanıtla
  • Sami Yıldız:
    Yalandan kim ölmüş REİS ikisinide açık ara geçer 150 215 Yanıtla
  • Sami Yıldız:
    ERDOĞAN ikisininde açık açık ara geçer 137 199 Yanıtla
  • Hakan Gürbüz:
    Bütün anketlerde Mansur Yavaş önde ama CHP nin adayı İmamoğlu sizden hiç bi b..k olmaz 233 72 Yanıtla
  • Casper:
    Maalesef Erdoğan Yine Götürür Herşeye Rağmen 134 155 Yanıtla
  • Ramadan Svs:
    reis ikisinide ikiye katlar 120 166 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    Neyin anketi bu,,, C.başkanının aday olma hakkı yokki, aday olamazda zaten. 151 65 Yanıtla
  • kadir kınay:
    yüzde on bile alması gerek hala millet akillanmiyor ya 139 63 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:40 Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul’da bir araya gelecek Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek
13:37 Süper Lig ekibinden TFF’ye hakem başvurusu: 3 maç için istiyoruz Süper Lig ekibinden TFF'ye hakem başvurusu: 3 maç için istiyoruz
13:14 Ekrem İmamoğlu’nun “sahte diploma“ soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama
12:26 Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç
11:45 ATM’lerde yeni dönem Kamera tanımazsa para çekemeyeceğiz ATM'lerde yeni dönem! Kamera tanımazsa para çekemeyeceğiz
19:17 Ankara’da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti
18:56 Derbide dev kulüpler izlemişti: Yusuf Akçiçek’e Avrupa yolu göründü Derbide dev kulüpler izlemişti: Yusuf Akçiçek'e Avrupa yolu göründü
18:55 Donald Trump’ın oğlu Eric Trump Bitcoin açıklamasıyla şaşırttı: Fırsatı değerlendirin Donald Trump'ın oğlu Eric Trump Bitcoin açıklamasıyla şaşırttı: Fırsatı değerlendirin
18:40 Twitter kurucusu Jack Dorsey’in gizli Bitcoin hazinesi ortaya çıktı Twitter kurucusu Jack Dorsey'in gizli Bitcoin hazinesi ortaya çıktı
18:36 Gürsel Tekin: Türkiye’nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var Gürsel Tekin: Türkiye'nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var
18:15 Beşiktaş, Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı Beşiktaş, Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı
18:06 Anne babalar dikkat Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın Anne babalar dikkat! Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 14:01:57. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.