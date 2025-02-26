Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç

Politika

Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak

Erken seçim tartışmaları devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ASAL Araştırma'nın 26 ilde yaptığı ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ayrı ayrı rakip gösterildi.

İMAMOĞLU, ERDOĞAN'IN GERİSİNDE

Ankette Erdoğan, İmamoğlu karşısında oyların yüzde 42.5'ini alırken, İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 39.7 oldu. Fikrim yok/cevabım yok diyenlerin oranı ise yüzde 17.8 olarak belirlendi.

YAVAŞ, ERDOĞAN'IN 4 PUAN ÖNÜNDE

Erdoğan'ın karşısına Yavaş'ın aday çıktığı senaryoda ise durum tam tersi oldu. Yavaş'ın oy oranı yüzde 44.4 olarak ölçülürken, Erdoğan yüzde 40.1'de kaldı. Fikrim yok/cevabım yok diyenlerin oranı ise yüzde 15.5 oldu.