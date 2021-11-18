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Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil - Son Dakika

Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil

18.11.2021 10:42
Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını AK Parti MKYK toplantısında anlatmıştı. Karamollaoğlu'nun 50+1 konusu dışında yaptığı açıklamaların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını ve iade-i ziyaret planından vazgeçtiğini ifade eden Erdoğan'a yanıt gecikmedi. Karamollaoğlu, "Son derece şaşırdım ve üzüldüm. Ne söylemişim de doğru değil" sözlerine yer verdi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve yaklaşık 4,5 saat süren AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasında 10 Kasım'da gerçekleşen görüşme de gündeme gelmişti. Karamollaoğlu'nun görüşmeye ilişkin açıklamalarına değinen Erdoğan'ın, "Temel Bey'in yaptığı açıklamalar maalesef gerçeği yansıtmıyor" dediği belirtilmişti.

"İADE-İ ZİYARET DÜŞÜNÜYORDUM, BU SAKIT (DÜŞMÜŞ) OLDU"

Karamollaoğlu'nun bir tek yüzde 50+1'e ilişkin açıklamasının doğru olduğunu, onun dışındaki konuşmaların geçmediğini aktaran Erdoğan'ın, "Dediği tek doğru orasıydı. Bunun dışındaki açıklamalarından maalesef çok üzgünüm. Biz bu görüşmede yalnızdık, bir tek Temel Bey ve ben vardık. İade-i ziyaret düşünüyordum, bu sakıt (düşmüş) oldu" ifadelerini kullandığı ifade edilmişti.

"SON DERECE ŞAŞIRDIM VE ÜZÜLDÜM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamaların ardından gözler Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na çevrilmişti. Sputnik Türkiye Radyosu'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt veren Karamollaoğlu, "Son derece şaşırdım ve üzüldüm. Ne söylemişim de doğru değil" dedi.

Erdoğan'ın 50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil

Recep Tayyip Erdoğan, Temel Karamollaoğlu, AK Parti, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'ın '50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor' Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil - Son Dakika
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