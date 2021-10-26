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Erdoğan'ın "Her evde araba var" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi: Vatandaşın kaç lira vergi ödediğini biliyor musun sen? - Son Dakika

Erdoğan'ın "Her evde araba var" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi: Vatandaşın kaç lira vergi ödediğini biliyor musun sen?

26.10.2021 14:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Erdoğan'ın "Her evde araba var, 2. el araba yetişmiyor" sözlerine cevap verdi. CHP lideri konuyla ilgili, "Onun arabası var diye Türkiye zengindir sanıyor. O arabayı o kişi alırken kaç lira vergi ödediğini biliyor musun sen?" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulunuyor.

Dün akşam Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiyle ilgili eleştirilere "Şu anda bakıyorsunuz her evde araba var, kapıcısında araba var. Şu anda 2. el araba yetişmiyor zaten. Bunları nasıl görmemezlikten geliyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de bu açıklamalar vardı.

"VATANDAŞIN NE KADAR VERGİ ÖDEDİĞİNİ BİLİYOR MUSUN?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Her evde araba var. Kapıcısında da araba var. İkinci ele araba yetişmiyor' demiş. Ona mı göz diktin sen? Onun arabası var diye Türkiye'yi zengin sayıyor. Sen o kişinin araba, cep telefonu alırken ne kadar vergi ödediğini biliyor musun?

"ASGARİ ÜCRETİN NE KADAR OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUN?"

Dönüyorsun apartman görevlisinin arabasına göz dikiyorsun. Sen apartman görevlisinin kaç para aldığını, asgari ücretin ne kadar olduğunu biliyor musun? Devleti yönetemezler, yönetmiyorlar da zaten. Acaba o şahıs 'yaşam kalitesi' diye bir deyimin olduğunu biliyor mu acaba?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Her evde araba var sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi: Vatandaşın kaç lira vergi ödediğini biliyor musun sen?
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Türkiye, Vergi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'ın 'Her evde araba var' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi: Vatandaşın kaç lira vergi ödediğini biliyor musun sen? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'ın "Her evde araba var" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi: Vatandaşın kaç lira vergi ödediğini biliyor musun sen? - Son Dakika
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