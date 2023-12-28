Erdoğan\'ın Netanyahu\'yu Hitler\'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye\'ye dönüşünü engelledi

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7 Ekim'den bu yana Gazze'yi kan gölüne çeviren ve 21 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail'e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada Başbakan Binyamin Netanyahu'yu da Adolf Hitler'e benzetti. Erdoğan'ın yaptığı benzetme Tel Aviv yönetimini küplere bindirirken, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen yaptığı açıklamayla büyükelçilerin Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu sürece Türkiye'ye geri dönmeyeceklerini söyledi.

İSRAİL İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ GERİLİM TIRMANIYOR

7 Ekim'den hemen öncesinde ilişkilerde normalleşme sürecine girmiş olan ve yıllar sonra karşılıklı büyükelçi atayan Türkiye ile İsrail arasında Gazze'deki savaş nedeniyle yeniden patlak veren gerilim derinleşiyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI COHEN'DEN DİPLOMATİK REST

İsrail'e karşı eleştirilerinin tonunu son haftalarda yükselten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Yahudi Soykırımı'nın mimarı Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'e benzetmesi sonrasında, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'den diplomatik bir rest geldi.

"BÜYÜKELÇİLERİMİZ TÜRKİYE'YE GERİ DÖNMEYECEK"

Haaretz gazetesinin haberine göre Cohen,"Erdoğan Türkiye cumhurbaşkanı olduğu müddetçe büyükelçilerimiz Türkiye'ye geri dönmeyecek" dedi.