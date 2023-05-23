Erdoğan'ın yayında kullandığı "montaj" ifadesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatına şikayet dilekçesi verdirtti

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu hakkında yapılan montaj videolarla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI: ŞİKAYET DİLEKÇELERİMİZİ VERDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinglerde izlettiği video ile ilgili olarak dün katıldığı canlı yayında "Montaj, ama şu, ama bu PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler" ifadesini kullanması üzerine harekete geçen Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Montaj video ve görselleri paylaşan, üreten, dahası ürettirenlerle ilgili olarak gereğini yapıyoruz! Şikayet dilekçelerimizi verdik, vermeye de devam edeceğiz! Böylesi alçaklıkların hesabı elbette sorulacak! Hiç kimsenin yanına kâr kalmayacak."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik.

ERDOĞAN CANLI YAYINDA "MONTAJ" İFADESİNİ KULLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı canlı yayında "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. Haydi, haydi türü. Anladınız mı? Ama montaj, ama şu, ama bu PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler" ifadesini kullanmıştı.