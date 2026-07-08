Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Erdoğan'dan Starmer'e NATO Zirvesi Görüşmesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.