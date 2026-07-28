Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'yi Kabul Etti - Son Dakika
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Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'yi Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayarak görüştü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi kabul etti.

Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı ardından görüşmeye geçildi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'yi Kabul Etti - Son Dakika

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