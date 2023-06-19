Erdoğan, İstanbul'u geri almak için çalışacaklarını söyledi - Son Dakika
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Erdoğan, İstanbul'u geri almak için çalışacaklarını söyledi

19.06.2023 09:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yerel seçimleri için geri sayım yaparken İstanbul'u geri almak için var gücüyle çalışacaklarını ifade etti. İBB Başkanı İmamoğlu ise bu sözlere yanıt vererek, İstanbul'un fetret devrinde olduğunu söyleyen Erdoğan'ı eleştirdi.

2024 yılında yapılacak yerel seçimler için geri sayım ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'u geri almak için var gücüyle çalışacaklarını ifade etti.

"İSTANBUL'U FETRET DEVRİNDEN ÇIKARACAĞIZ"

Erdoğan, "Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı ancak İstanbul'u birkaç senedir, yerel hizmetler noktasında tekrar bir fetret devrine girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresinde hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkartacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: BÜYÜK BİR BUNALIMA SOKTUK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ise bu sözlere yanıt gecikmedi. İmamoğlu, "Bugün gerçekten hala bakıyorum; dört yıl olmuş, millet oy vermiş, sizi tıpış tıpış evine yollamış. Hala sindiremiyorlar ve birtakım ifadelerde bulunuyorlar. Efendim neymiş? Bizim bu dönemi, 'fetret dönemi' diye tanımlama cihetinde bulunuyor. Hem de ne yazık ki yeni seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanı, bunu bir cami açılışının önünde söylüyor. Yani bir caminin önünde söylenecek, herhalde en son söz, yalan konuşmaktır. O bakımdan, bu sözün orada söylenmesini kınıyorum. Çünkü, sizin fetret döneminizi yıkıp, israf döneminizi ortadan kaldıran bizler, anlıyorum ki sizi büyük bir bunalıma soktuk." dedi.

"BUNALIM HALA DEVAM EDİYOR"

İBB Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "O bunalım hala devam ediyor. O bunalımdan kurtulamadınız. İşte bugün, burada ortaya çıkan Taş Mektep, tam da bunun karşılığıdır. Yani geçmişten beri metruk halde bırakıp, dönüp bile bakmadığınız bu ve buna benzer İstanbul'un her köşesindeki ecdadın bize bıraktığı eserleri hak ettiği değere kavuşturmak; evet size göre 'fetret dönemi' olabilir, ama bize göre, tam aksine şehre hak ettiği değeri vererek, sizin hizmetinizde olan bir avuç insana hizmet etmek değil, insanlarımıza ve 16 milyon insanımıza hizmet etmenin karşılığı bir görüntüdür."

YORUMLAR (1)
  • Azem TUNÇ: Hadi ordan sen kendini ne sanıyorsun İmamoğlu ,sen Racep Tayyip Erdoğan on ayağının tırnağı olamazsın Cevap Yaz 43 60 Yayından Kaldır
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Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, İstanbul'u geri almak için çalışacaklarını söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan, İstanbul'u geri almak için çalışacaklarını söyledi - Son Dakika
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