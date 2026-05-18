Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü Mesajı

Erdoğan, "Kırım Tatar sürgününün 82. yılına" ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"82 yıl önce ana vatanlarından sürgün edilen Kırım Tatar Türk'ü kardeşlerimizin yaşadığı büyük kayıpları hüzünle yad ediyor, sürgün esnasında şehit olan soydaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Tüm Kırımlı kardeşlerimizin acısını yürekten paylaşıyor, her birine en derin taziyelerimi iletiyorum. Unutulmamalıdır ki Türkiye ve Türk milleti olarak Kırımlı kardeşlerimizin yanında olmaya, onların haklarını uluslararası alanda savunmaya devam edeceğiz."