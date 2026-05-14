Erdoğan: KKTC TDT zirvesinde temsil edilecek

14.05.2026 13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenen basın toplantısında, Türk Dünyası Teşkilatı Gayri Resmi Zirvesi'nde KKTC'nin gözlemci olarak yer almasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Ayrıca iki ülke arasında yeni iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile düzenlediği basın toplantısında, Türkistan'da düzenlenecek Türk Dünyası Teşkilatı (TDT) Gayri Resmi Zirvesi'ne atıfta bulunarak, "Yarınki zirvemizde gözlemci sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) temsil edilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'daki temasları kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile yaptığı ikili görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya da başkanlık etti. İki lider, toplantının ardından 13 yeni iş birliği anlaşmasının imza törenine katıldı. Erdoğan, Kazakistan tarafından 6 Şubat depremlerinde zarar gören Gaziantep Nurdağı'nda inşa edilen 32 sınıflı Hoca Ahmet Yesevi Okulu'nun uzaktan açılışını da gerçekleştirirken, Türkiye Ebedi Dostluk ve Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık Bildirisi ikili lider tarafından imzalandı.

"Türk-Kazak iş forumu vesilesiyle iş insanlarımız arasında inşallah yeni iş birliklerine şahit olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında birçok alanda iş birliği anlaşması yapıldığına dikkat çekerek, "İş çevrelerimizin Kazakistan'daki yatırımlarını artırmaları ve ortaklığımızı pekiştirecek bağlar kurmaları yönünde teşvik etmeye devam ediyoruz. Sayın Tokayev ile birlikte hitap edeceğimiz Türk-Kazak iş forumu vesilesiyle iş insanlarımız arasında inşallah yeni iş birliklerine şahit olacağız. Ticaret ve yatırım işbirliklerimizi çarpan etkisi ile büyüten askeri ve savunma sanayi iş birliğimizi daha ileriye taşıyacak projelerimizi de bugün görüştük. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Kazakistan'dan daha fazla petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarına ulaştırmayı arzu ediyoruz"

Enerji de kaynak çeşitliliği konusunda Türkiye açısından Kazakistan'ın özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, "Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek Yolu'nun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli doğu-batı ortak koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımız ile birlikte sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızdan dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız. Türk Dünyası'nın ortak kültürel hazinelerini, fikirlerini, eserlerini ve manevi miraslarını gelecek nesillere aktarmayı müşterek sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Tokayev'in destekleri ile Türkiye Maarif Vakfı'nın Astana ve Almatı'da birer okul açması için çalışmalara başlandı. Kazakistan'ın bizlerle gönül bağına asrın felaketi olarak adlandırdığımız 6 Şubat depremlerinin hemen ertesinde 86 milyon olarak şahitlik ettik. Zor dönemde Kazak kardeşlerimizin ve Kazakistan Devleti'nin maddi manevi desteğini yanımızda hissettik. Bugün de Kazakistan Devleti'nin Gaziantep Nurdağı'nda inşa ettiği ilkokulun açılışını aziz kardeşimle beraber gerçekleştirmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Ayrıca kıymetli kardeşimin Hoca Ahmet Yesevi Nişanı için gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsil edilecek olmasından memnuiyet duyuyoruz"

Türkistan'da düzenlenecek Türk Dünyası Teşkilatı Gayri Resmi Zirvesi'ne de atıfta bulunan Erdoğan, "Yarınki zirvemizde gözlemci sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) temsil edilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bugün sayın cumhurbaşkanı ile bölgesel ve uluslararası meseleleri de kapsamlı bir şekilde değerlendirdik" şeklinde konuştu. - ASTANA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Ekonomi, Kültür, Enerji, Son Dakika

